Alertă în Câmpina, din cauza mirosului persistent de gaze de la o sondă abandonată din 1908

Mirosul persistent de gaze provenit de la o sondă abandonată din 1908 a stârnit îngrijorare în Câmpina. Autoritățile sunt în alertă, potrivit Știrilor ProTV.

Mirosul persistă de câteva zile, iar oamenii au cerut ajutor.

Verificările demarate au arătat care este sursa: o fostă sondă, scoasă din uz, aflată chiar lângă un bloc.

Au fost identificate concentrații de gaz de până la 2,8%, nivel care, potrivit specialiștilor, nu reprezintă, deocamdată, un pericol semnificativ.

Comitetul local pentru situații de urgență a decis împrejmuirea și monitorizarea permanentă a zonei de un echipaj de pompieri.

Sonda a fost săpată în 1908, iar din 1974 este abandonată, potrivit autoritățillor locale. Compania petrolieră care exploatează sondele din zonă urmează să închidă puțul.

