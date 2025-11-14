search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
Alertă în Câmpina, din cauza mirosului persistent de gaze de la o sondă abandonată din 1908

Publicat:

Mirosul persistent de gaze provenit de la o sondă abandonată din 1908 a stârnit îngrijorare în Câmpina. Autoritățile sunt în alertă, potrivit Știrilor ProTV.

Pompierii sunt la fața locului. FOTO IGSU/MAI
Pompierii sunt la fața locului. FOTO IGSU/MAI

Mirosul persistă de câteva zile, iar oamenii au cerut ajutor.

Verificările demarate au arătat care este sursa: o fostă sondă, scoasă din uz, aflată chiar lângă un bloc.

Au fost identificate concentrații de gaz de până la 2,8%, nivel care, potrivit specialiștilor, nu reprezintă, deocamdată, un pericol semnificativ.

Comitetul local pentru situații de urgență a decis împrejmuirea și monitorizarea permanentă a zonei de un echipaj de pompieri.

Sonda a fost săpată în 1908, iar din 1974 este abandonată, potrivit autoritățillor locale. Compania petrolieră care exploatează sondele din zonă urmează să închidă puțul.

Amintim că locuitorii mai multor străzi din Sectorul 5 al Capitalei nu au gaze, vineri, 15 noiembrie. Alimentarea fost oprită temporar din cauza unei avarii la conducta de pe strada General Medic Demosthen N. Atanase, a anunțat Distrigaz Sud Rețele.

Autoritățile din Călărași au intervenit, la sfârșitul lunii octombrie, pentru evacuarea a două scări de bloc din municipiu, după ce locatarii au simțit miros de gaz în imobil.

Ploieşti

