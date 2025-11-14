Alimentarea cu gaz întreruptă pe mai multe străzi din Sectorul 5 din cauza unei avarii. Locatarii din trei imobile, evacuați

Locuitorii mai multor străzi din Sectorul 5 al Capitalei nu au gaze. Alimentarea fost oprită temporar, vineri dimineață, din cauza unei avarii la conducta de pe strada General Medic Demosthen N. Atanase, a anunțat Distrigaz Sud Rețele.





„Distrigaz Sud Reţele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti: ca urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată realizate de către Apa Nova pe strada General Medic Demosthen N. Atanase, din Sectorul 5 al municipiului Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unei conducte aferente reţelei de distribuţie a gazelor naturale. Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă vineri, 14 noiembrie 2025, începând cu ora 10:08”, a transmis compania.

În total, sunt afectaţi 469 de clienţi.

Este vorba de clienţii casnici şi non casnici situaţi pe străzile Petrescu Zaharia, Doctor Capşa Ştefan, Doctor Paulescu Nicolae, Doctor Boicescu Alexandru, General Medic Demosthen N. Atanase, Doctor Bagdasar Dumitru, Carol Davila, Doctor Teodori Iuliu, Ana Davila, Racoviţă Felicia, intrarea General Medic Demosthen N. Atanase şi Şoseaua Cotroceni, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti, a transmis compania.

Locatari evacuați

Din cauza avarierii conductei de canalizare, la solicitarea ISU, locatarii imobilelor din strada General Medic Demosthen N. Atanase nr. 11 şi 12, precum şi cei din blocul A2, din Bulevardul Eroii Sanitari nr. 28 au fost evacuaţi pentru punerea în siguranţă a acestora până la remedierea defectelor.

Când va fi reluată alimentarea cu gaze

Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului.

Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de astăzi, 14 noiembrie 2025, în jurul orei 18:00", se mai precizează în comunicat.

Amintim că, joi, pompierii au intervenit pe strada Complexului din Capitală, unde o țeavă de gaze a fost avariată ca urmare a unor lucrări. Circa 20 de persoane au fost evacuate, potrivit ISU București-Ilfov.

În urmă cu câteva zile, o defecțiune la o conductă de gaze din Sectorul 3 al Capitalei a determinat Distrigaz Sud să sisteze temporar alimentarea pe mai multe străzi, fiind afectaţi aproximativ 120 de clienți.