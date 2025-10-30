Alertă în Călărași, după ce locatarii unui bloc au simțit miros de gaze. Peste 30 de persoane au fost evacuate

Autoritățile din Călărași au intervenit joi după-amiază pentru evacuarea a două scări de bloc din municipiu, după ce locatarii au simțit miros de gaz în imobil.

Mirosul provenea dintr-un apartament neocupat, iar pentru prevenirea oricărui incident, furnizarea gazului a fost sistată în întregul bloc. Intervenția a avut loc pe strada Policlinicii din Călărași, în jurul orei 13:00, și a implicat pompieri militari și echipe ale firmei de distribuție a gazului.

„La respectivul apartament nu a răspuns nimeni la ușa şi nici la telefon, un echipaj al operatorului de gaze fiind deja la fața locului. Tot aceștia au luat hotărârea de a opri gazul pe respectivul tronson al imobilului”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Călărași.

Pompierii s-au deplasat la fața locului cu o autospecială de stingere și o autospecială CBRN, echipată pentru măsurători în caz de accidente chimice, biologice, radiologice sau nucleare.

Pentru siguranța locatarilor, două scări de bloc au fost evacuate, fiind scoase peste 30 de persoane, dintre care 20 de adulți și 12 copii.

Două cadre ISU au pătruns în apartamentul suspect pentru ventilare și eliminarea pericolului.

Marți după-amiaza, o scurgere de gaze a fost semnalată în sectorul 2 al Capitalei. Atunci, zeci de persoane au fost evacuate, iar circulația rutieră a fost oprită pe strada Popa Petre.

Luni, un alt incident similar a avut loc în Capitală. O persoană a semnalat, prin apel la 112, prezența unui miros puternic de gaz într-o zonă aglomerată din oraș.