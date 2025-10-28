Scurgere de gaze, semnalată în sectorul 2 al Capitalei. Zeci de persoane au fost evacuate. Circulația rutieră a fost oprită pe strada Popa Petre

Mai multe apeluri la 112 au semnalat, marți după-amiază, un puternic miros de gaz pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Zeci de persoane au fost evacuate, iar circulația rutieră a fost oprită în zonă.

UPDATE Linia 311, afectată

Din fericire, nimeni nu este rănit. Transportul public de călători este însă afectat în zonă.

Societatea de Transport Bucureşti (STB) a anunţat blocarea liniei de autobuz 311 pe strada Popa Petre, sensul spre Faur.

Știrea inițială

Sesizările privind mirosul de gaz au fost făcută de persoane care locuiesc pe strada Popa Petre, potrivit Antena 3 CNN.

În apropiere se desfășurau lucrări la rețeaua stradală, iar o conductă ar fi fost avariată timpul intervenției. Autoritățile au oprit alimentarea cu gaz și au decis evacuarea preventivă a 35 de persoane din imobilele situate în apropiere.

Intervin echipaje ale ISU București-Ilfov și ale Poliției, precum și specialiști ai companiei de distribuție a gazelor. Se verifică nivelul concentrației de gaz din aer și se acționează pentru remedierea defecțiunii.

Circulația rutieră a fost oprită pe strada Popa Petre și pe străzile lăturalnice.

Locatarii evacuați nu se pot întoarce, deocamdată, în casele lor.

Incidentul are loc la doar două săptămâni după explozia din cartierul Rahova, acolo unde o scurgere de gaz a dus la moartea a trei persoane, rănirea mai multor locatari și avarierea gravă a blocului.