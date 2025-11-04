Miros puternic de gaz într-un liceu din București. Elevii și profesorii, evacuați de urgență

Momente de panică, marți, 4 noiembrie, la Liceul Teoretic „Theodor Pallady” din Sectorul 3 al Capitalei, după ce profesorii au simțit un miros puternic de gaz în incinta unității de învățământ. Toate persoanele din clădire au fost evacuate.

Elevii și cadrele didactice au fost evacuați preventiv, iar la fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov, inclusiv specialiști CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear).

Conform primelor informații, mirosul a fost simțit în special la etajul 1 al clădirii. Profesorii au apelat imediat la 112, iar până la sosirea echipelor de intervenție, ferestrele au fost deschise pentru aerisirea spațiilor. Nu au fost inregistrate probleme medicale, transmite ISU.

Echipele Distrigaz și specialiștii CBRN au identificat o scurgere la o vană de gaz aflată în apropierea liceului.

Verificările efectuate în interiorul sălilor de clasă nu au indicat alte scurgeri, iar nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

La intervenție au acționat un echipaj CBRN pentru măsurători, un echipaj SMURD și o autospecială de stingere.

În prezent, perimetrul rămâne sub supravegherea echipelor de intervenție, iar orele au fost suspendate temporar până la finalizarea verificărilor și confirmarea siguranței clădirii.