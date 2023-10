Primarul din Mioveni, suspendat din funcție de prefectul Argeșului. Edilul a fost arestat preventiv pentru trafic de influență

Ion Georgescu a fost suspendat din funcția de primar al orașului Mioveni prin ordinul prefectului județului Argeș. Edilul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru trafic de influență. Este acuzat că a luat bani pentru a favoriza angajarea unui medic la Spitalul Mioveni.

Prefectul Radu Perianu a emis vineri, 6 octombrie 2023, ordinul de suspendare a mandatului de primar.

„Am decis suspendarea mandatului de primar al domnului Georgescu Ion. Acest act are valabilitate până la încetarea motivelor care au dus la suspendarea mandatului. De drept este suspendat în momentul arestării preventive și vine ca urmare a faptului că primăria trebuie să funcționeze. Primarul are obligații 24 de ore din 24, prin urmare situația trebuie reglementată astfel încât Primăria orașului Mioveni să funcționeze în continuare. Restul este treaba justiției. Să își urmeze cursul”, a transmis prefectul Radu Perianu.

Atribuțiile de primar au fost preluate de viceprimarul Ciprian Țurlea.

Primarul susține că banii restituiți reprezintă un împrumut

Pe 5 octombrie 2023, primarul oraşului Mioveni, Ion Georgescu, a fost arestat preventiv fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

Edilul a fost prins în flagrant, în urma unui denunţ, în timp ce înapoia denunțătorului suma de 10.000 de euro, bani primiţi de la aceasta pentru angajarea fetei acestuia pe funcția de medic la Spitalul Mioveni.

Potrivit referatului de arestare emis de DNA, pe 8 iunie 2023, Valerică Nicolae, șeful Poliției Locale Pitești, a făcut un denunț în care spunea că între el și primarul Ion Georgescu ar fi existat o înțelegere ca, în schimbul a 30.000 de euro, primarul să intervină la persoanele din conducerea din Spitalului orășenesc Mioveni pentru ca fiica sa, să fie angajată în cadrul unității în funcția de medic chirurg.

Ion Georgescu neagă acuzațiile. La audieri, primarul le-a spus anchetatorilor că banii respectivi reprezentau un împrumut, luat anterior de la şeful Poliţiei Locale Piteşti.

„Cu ocazia audierii în calitate de suspect, Georgescu Ion a susținut că cei 10.000 de euro restituiți în data de 04.10.2023 lui (.....) reprezintă restituirea unui împrumut acordat anterior de cel din urmă, însă acest aspect este în contradicție totală cu probatoriul administrat în cauză, în condițiile în care, cu ocazia audierilor (.....) a susținut că cei 10.000 de euro reprezintă o parte din suma de 30.000 de euro pe care Georgescu Ion o acceptase pentru a interveni pe lângă persoanele cu funcții de conducere din cadrul Spitalului orășenesc Mioveni pentru a o încadra pe (.....) - fiica lui (.....), în funcția de medic chirurgie generală la această unitate medicală, aspect care se coroborează cu procesele verbale de redate a discuțiilor în mediu ambiental, în care cei doi vorbesc despre suma de 10.000 euro dată în scopul indicat de (.....) și nu în scopul indicat de Georgescu Ion, respectiv cu titlu de împrumut.”, se arată în referatul de arestare al procurorilor DNA Pitești.