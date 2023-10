Primarul orașului Mioveni, interceptat când vorbea cu șeful Poliției Locale: "Eu nu rămân dator la tălică!"

Primarul din Mioveni, Ion Georgescu, a fost interceptat de către procurori în timp ce vorbea cu Valerică Nicolae, șeful Poliției Locale Pitești, despre intervenția edilului pentru angajarea fiicei polițistului la spitalul din Mioveni, scrie Agerpres.

Potrivit documentului DNA, pe 8 iunie 2023, Valerică Nicolae a făcut un denunț în care spunea că între el și primarul Ion Georgescu ar fi existat o înțelegere ca, în între el și primarul din Mioveni ar fi existat o înțelegere ca, în schimbul a 30.000 de euro, primarul să intervină la persoanele din conducerea din Spitalului orășenesc Mioveni pentru ca fiica sa, Sînziana Alina Nicolae, să fie angajată în cadrul spitalului în funcția de medic chirurg. Managerul spitalului din Mioveni, Mircea Stoian, este ginerele edilului.

Nicolae Valerică a afirmat că, din totalul de 30.000 de euro, i-a trimis concret primarului suma de 10.000 de euro, precum și faptul că acese activități ar fi avut loc în cursul anului 2022.

Potrivit unei declarații din fața anchetatorilor, Sînziana Alina Nicolae a spus că s-a întâlnit de mai multe ori cu primarul Ion Georgescu, fiind însoțită de tatăl ei, atât la Primăria Mioveni, cât și la sediul spitalului din Mioveni, unde ea a avtivat o perioadă ca voluntar.

Sînziana Alina Nicolae a rămas "debusolată" în urma discuţiilor purtate la spital, după ce managerul Mircea Stoian şi directorul medical, Iacobescu, i-au spus că poate peste un an de zile va exista un post liber de medic chirurg.

În final, aceasta s-a angajat ca medic în cadrul Spitalului din orașul Costești, însă tatăl ei a insistat să o mute, prin transfer, la spitalul Mioveni.

La dosar există interceptări cu discuțiile purtate în mediu ambiental de Valerică Nicolae și Ion Georgescu.

În timpul întâlnirii din data de 24.06.2023, potrivit înregistrărilor prezentate de Agerpres, cei doi discută aspecte legate de activitatea ilicită reținută în sarcina primarului:

NICOLAE VALERICĂ: Să trăiţi! Am onoarea!

GEORGESCU ION: Eu nu rămân dator la tălică!

NICOLAE VALERICĂ: Păi eu am înţeles.

GEORGESCU ION: Lasă-mă puţin că am eu nişte probleme. Nu rămân. August, septembrie mă... nu rămân dator.

NICOLAE VALERICĂ: Domnu' primar, credeţi-mă, eu am ...am venit pentru fata mea, ca să mă rezolvaţi. Eu nu înţeleg de ce nu aţi încercat să mă ajutaţi.

GEORGESCU ION: Cum n-am încercat să...

NICOLAE VALERICĂ: Păi ascultaţi-mă. Oamenii ăia când m-aţi dus acolo la director (neinteligibil) au zis că peste un an.

GEORGESCU ION: Matale.. Matale te-ai supărat... matale ai dus-o la militar (n.n. Spitalul Militar). Matale ai zis că nu poate lucra cu Iacobescu. Cum adică nu...! Eu cred că matale le-ai răstălmăcit mai mult decât fata din discuţia care te-am lăsat că dintr-o dată ai avut... Eu nu contest calităţile lu Iacobescu, că nu-l cunosc aşa bine, dar discuţia care zici matale că el are o adversitate că îi ia fata locul sau aşa ceva. Păi în primul rând că nu are cum, că e treaba de vechime de 5 ani de zile. Doi, ăsta oricum pleacă. Este la ultimul... (neinteligibil).

NICOLAE VALERICĂ: El se referea la postul de medic chirurg, nu la cel de director economic, că n-are ea nevoie de aşa ceva.

GEORGESCU ION: E, nu cred...Păi, el este director economic.

NICOLAE VALERICĂ: Nu, medical.

GEORGESCU ION: ..,chirurg şi el profesează o juma de normă.

NICOLAE VALERICĂ: Ştiu, mi-aţi zis dumneavoastră. Da.

GEORGESCU ION: El intră la anumite operaţii cu Potecă.

NICOLAE VALERICĂ: Am înţeles, Da. Domnu' primar, ea oricum ...eu vream să o ad..să..să vină încoa.. Ascultaţi-mă!

GEORGESCU ION: Acuma e mult mai uşor de luat.

NICOLAE VALERICĂ: Ascultaţi-mă! Acuma ea a luat la Costeşti, nu mai trebuie să mai susţină examenul.

GEORGESCU ION: Este mult mai uşor de luat acuma, ea. Că o poţi lua prin transfer.

NICOLAE VALERICĂ: Prin transfer, asta e. Să vin prin transfer la dumneavoastră.

GEORGESCU ION: Chiar vrei să o aduci?

NICOLAE VALERICĂ: Da. Spuneţi-mi!

GEORGESCU ION: Păi, da de ce nu...

NICOLAE VALERICĂ: Ziceţi. N-a fost mai uşor aşa. Eu la asta, la varianta asta m-am gândit, să nu vă fac nici lu' dumneavoastră probleme, nici eu să n-am probleme şi eu zic...

GEORGESCU ION: Deocamdată, ştii prea bine că la bugetari şi la spital şi la învăţământ posturile sunt blocate.

NICOLAE VALERICĂ: Sunt blocate, da.

GEORGESCU ION: Bun. Ştii că ţi-am spus de atuncea că eu trebuie să creez nişte ă...nişte posturi.

NICOLAE VALERICĂ: Corect.

GEORGESCU ION: Noi suntem în perioada... acuma probabil că în august sau în septembrie..., ţi-am spus că noi am lucrat pe organigrama spitalului vechi.

NICOLAE VALERICĂ: Corect.

GEORGESCU ION: Acuma se lucrează la organigramă, după ce am luat acreditarea nouă, că a venit acea echipă... se lucrează... fetele mele şi cu spitalul, se lucrează la organigrama nouă pe secţiile care le am şi secţiile, care unele trebuia să le deschid şi nu mai vor. Spre exemplu în locul nu ştiu care secţie vor oncologie acuma, secţie. Deci mai devreme de ianuarie nu pot.

NICOLAE VALERICĂ: La anul, la anul.

GEORGESCU ION: Este posibil, dacă ăştia deblochează posturile, este posibil, cel puţin pe chirurgie, care este secţie înfiinţată, să pot şi în toamnă.

NICOLAE VALERICĂ: Îhî!

GEORGESCU ION: Dar, nu vreau să mai zic ceva, că le răstălmăceşti şi după aia zici "Domne ă..n-ai vrut ă..".

NICOLAE VALERICĂ: Nu le-am răstălmăcit, am zis că în primul rând că am văzut că e şi foarte aglomerat la dumneavoastră la spital. A fost mult mai uşor aici, a fost mult mai uşor aici, credeţi-mă! Ea are...

GEORGESCU ION: Deci, la medici nu-i prea mare înghesuială. Nu-i prea mare înghesuială la Mioveni, înghesuiala mare a fost pe infirmiere şi pe asistente.

NICOLAE VALERICĂ: Da nu ştiu eu, vă da-ţi seama că nu ştiu eu.

GEORGESCU ION: Au fost 30, 40 .. când i-am dus la Universitate nu...

NICOLAE VALERICĂ: Aveţi telefonul la dumneavoastră? Ascultaţi-mă!

GEORGESCU ION: Nu eu am anunţat SRI-ul?

NICOLAE VALERICĂ: Da, ştiu. Domnul primar, în afară de ăia 10.000 care vi-i i-am dat, eu vă mai dau încă 20.000.

GEORGESCU ION: Du-te domne de aici.

NICOLAE VALERICĂ: Deci, ascultaţi-mă! Păi ca să poţi să facem transferul ăla domne'... Deci, ascultaţi-mă!

GEORGESCU ION: Eu sunt acum...Eu sunt cu zilele oraşului.

NICOLAE VALERICĂ: Am înţeles.

GEORGESCU ION: Ăăă.. pă 7, 8, vii ca să vorbim.

NICOLAE VALERICĂ: 7, 8 care? Acuma, luna iulie?

GEORGESCU ION: Iulie, vii pentru că fetele mele lucrează la raport.

NICOLAE VALERICĂ: Îhî!

***

O altă întâlnire dintre cei doi are loc în data de 30.09.2023:

NICOLAE VALERICĂ: Deci, domn primar... Deci, hai să ne înţelegem acuma... deci, noi doi când am discutat atunci la început...dacă pot să vorbesc direct, dacă nu, îmi spuneţi şi nu vorbesc. Noi doi când am vorbit, discuţia între mine şi dumneavoastră, eu am spus aşa...dacă mai ţineţi minte. Dacă nu, îmi spuneţi...

GEORGESCU ION: Matale spui şi eu...

NICOLAE VALERICĂ: Deci, ţineţi minte că noi doi când am venit la dumneata şi am zis: "Domnu' primar, ce mă costă eu...spuneţi şi eu...e copilu' meu şi eu rezolv". Nu ştiu dacă vă aduceţi aminte de discuţia... (La această afirmaţie Georgescu Ion are o reacţie fizică /comportamentală, respectiv dă din cap în semn de aprobare).

GEORGESCU ION: Zii!

NICOLAE VALERICĂ: Bun. Eram la dumneavoastră în cabinet şi am discutat şi la un moment dat eu... eu am zis aşa: "Domne, m-am documentat şi eu, p-aici prin zonă, pe la toate spitalele, şi în general..." v-am dat un exemplu' la unu la Bucureşti care şi-a făcut transferu' i s-a cerut o sumă de bani!". Şi eu v-am întrebat: "Domnu' primar, spuneţi-mi dumneavoastră...".

GEORGESCU ION: Şi eu am zis da?

NICOLAE VALERICĂ: Ascultaţi-mă! Dacă vreţi să mă înţelegeţi. Prima dată dumneavoastră mi-aţi spus aşa: "Bă, nu-ţi spun acuma, suntem cunoştinţe de peste 30 de ani...".

GEORGESCU ION: Da. (Aprobă din cap).

NICOLAE VALERICĂ: "... lasă-mă să vorbim!" Ne-am mai întâlnit după aceea a doua oară şi eu am spus aşa: "Domnu' primar.." Pot să spun?

GEORGESCU ION: În viaţa vieţilor mele eu nu am cerut la cineva.

NICOLAE VALERICĂ: Păi, nu. Ascultaţi-mă!

GEORGESCU ION: În viaţa vieţilor mele.

NICOLAE VALERICĂ: Nu, ascultaţi-mă! Eu am spus aşa...

GEORGESCU ION: Am multe defecte....dar nu... (neinteligibil)

NICOLAE VALERICĂ: Nu, ascultaţi-mă! Eu vă spun doar atât: "Domnu' primar, este bine 30.000 de euro?". Dumneavoastră aţi zis...aţi dat din cap în sensul că da şi eu atunci în decembrie am venit şi v-am dat ăia 10.000 de euro. Şi diferenţa am zis..."când rezolvăm v-aduc diferenţa de 20.000" (La această afirmaţie Georgescu Ion nu are nici o reacţie fizică /comportamentală).

NICOLAE VALERICĂ: Deci, rugămintea mea...dacă consideraţi că este valabilă oferta mea, eu vin şi vă aduc şi diferenţa (La această afirmaţie Georgescu Ion dă din cap în semn că "NU").

GEORGESCU ION: Dacă consideraţi că nu se mai poate....(La această afirmaţie Georgescu Ion dă din cap în semn că "NU").

NICOLAE VALERICĂ: ...dacă consideraţi că nu se mai poate...nu mai vin şi cu asta-basta.

GEORGESCU ION: Vrei să vii...vii...mă suni marţi la 12 pentru miercuri şi joi. Dacă nu, îmi spui şi nicio problemă.

NICOLAE VALERICĂ: Păi, dacă nu...dacă o consideraţi că se poate...

GEORGESCU ION: Nu, te convingi matale marţi. Â miercuri sau joi. Şi matale iei hotărârea miercuri sau joi.

NICOLAE VALERICĂ: Bine, gata. Am înţeles.

***

Procurorii spun că, în condiţiile în care Ion Georgescu nu îşi onora promisiunea, văzând şi faptul că în perioada aprilie-mai 2023 la Spitalul orăşenesc Mioveni a fost derulată o procedură de ocupare a unei funcţii de medic specialist chirurgie generală, aceasta fiind funcţia vizată de fiica lui Valerică Nicolae, acesta şi-a arătat neîncrederea în finalizarea demersurilor promise de primar.

În acest context, Ion Georgescu l-a asigurat pe Valerică Nicolae de faptul că va onora partea de înţelegere şi că Sînziana-Alina Nicolae va fi încadrată la Spitalul orăşenesc Mioveni în cursul anului 2024, totodată, arătându-se dispus să îi restituie suma de bani primită pentru a obţine încadrarea acesteia la unitatea medicală.

Văzând că Valerică Nicolae era nemulţumit că fiica sa nu fusese încă încadrată la Spitalul orăşenesc Mioveni şi că încadrarea era amânată pentru anul 2024, primarul Ion Georgescu l-a chemat pe Valerică Nicolae în data de 4 octombrie, după terminarea programului de lucru, la sediul Primăriei Mioveni, unde i-a restituit, într-o pungă, suma de 10.000 euro, moment în care au intervenit procurorii.

Ion Georgescu a fost reţinut pentru 24 de ore, ulterior fiind arestat preventiv.

La audieri, primarul le-a spus anchetatorilor că banii respectivi reprezentau un împrumut, luat anterior de la şeful Poliţiei Locale Piteşti.

"În momentul în care au apărut ofiţerii de poliţie, punga cu cei 10.000 euro se afla în posesia numitului Nicolae Valerică. Dacă ştiam că denunţul a fost formulat de numitul Nicolae Valerică le-aş fi spus ofiţerilor de poliţie că a venit să mă mituiască", a declarat primarul.