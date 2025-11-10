search
Video Fiica unui primar din Argeș, răsfățată cu un Mercedes de lux la împlinirea vârstei de 18 ani. Cât ar fi costat petrecerea: „Care e problema că am făcut un majorat?”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fiica primarului PSD din Poiana Lacului, Valerică Spirea, a fost răsfățată la împlinirea vârstei de 18 ani cu un Mercedes GLE 63 AMG, un SUV de lux în valoare de peste 150.000 de euro. Petrecerea fastuoasă, cu sute de invitați și artiști celebri, a stârnit ample discuții, mai ales după explicațiile edilului privind proveniența banilor.

Fiica unui primar din Argeș a primit un Mercedes GLE 63 AMG FOTO: Captură video
Fiica unui primar din Argeș a primit un Mercedes GLE 63 AMG FOTO: Captură video

Raisa Spirea, fiica primarului comunei argeșene Poiana Lacului, a avut parte de un majorat spectaculos, organizat la restaurantul President din localitate. Evenimentul, la care au participat aproximativ 350 de invitați, a fost animat de artiști cunoscuți, printre care Vlăduța Lupău și Bogdan de la Ploiești.

Cei doi interpreți au adus chiar ei mașina de lux, un Mercedes GLE 63 AMG decorat cu o fundă roșie, direct în parcarea localului. Impresionați de cadou, artiștii au postat imagini de la eveniment pe rețelele sociale. Potrivit estimărilor, întreaga petrecere ar fi costat în jur de 200.000 de euro.

Sursa video: TikTok / @vladutal

Primarul Spirea: „Care e problema că am făcut un majorat?”

Contactat de Antena 3 CNN, primarul Valerică Spirea a reacționat iritat la criticile privind opulența evenimentului și valoarea cadoului.

Adică, care este problema că am făcut un majorat?”, a spus edilul. Întrebat cât a costat mașina, el a declarat că vehiculul nu este nou: „80.000 de euro, vă arăt factura, dacă vreți. Nu este nouă. Mașina are 20.000 de kilometri, 18.000 și ceva”.

În ceea ce privește sursa banilor, primarul a susținut că dispune de resurse financiare provenite dintr-un proces de despăgubire în urma unui accident de vânătoare: „Am fost singurul caz din România care s-a judecat cu Blazer-ul. Am cerut despăgubiri de 2.000.000 de euro, pentru că am rămas cu sechele pe viață. Mi-am tăiat capul, am fost operat”.

Întrebat dacă a primit despăgubirile respective, Spirea a refuzat să dea o sumă exactă, spunând doar: „Nu am primit de 2.000.000 de euro. Asta e mai confidențială. Dar am primit mult mai mult”.

Cât au costat artiștii de la petrecere

Edilul a precizat și cât a plătit pentru artiștii care au întreținut atmosfera la evenimentul fiicei sale. „M-a costat 5.000 de euro. Puteți să sunați și vedeți cât vă zice. Și 8.000 de euro, Bogdan de la Ploiești. Să exagerați atât, atâta răutate…”, a spus primarul.

Citește și: Un primar de comună dă afară angajaţii cu lefuri de lux, dar neperformanţi: „La privat, dacă nu munceşti, pleci acasă“

Sursa video: TikTok / @bogdandelaploiesti.haz

Neclarități în declarațiile de avere

Valerică Spirea, considerat unul dintre cei mai înstăriți primari din Argeș, deține mai multe terenuri, apartamente și case, potrivit declarației sale de avere din 2024. Totuși, în dialogul cu reporterii, edilul a oferit explicații contradictorii despre bunurile imobiliare.

„Avem un apartament la Pitești și am avut unul la București. În 2024, pe cel de la București l-am vândut”, a spus el. Întrebat de ce în declarațiile sale apare că deține trei apartamente și două case, Spirea a răspuns: „Nu știu cum e. Poate s-a trecut și casa părintească. Poate a făcut soția. E complicat”.

Primarul a adăugat că este divorțat, dar a recunoscut că în documentele oficiale ar putea apărea bunuri comune.

Reacția Vlăduței Lupău: „Eu am primit doar bani de școala de șoferi”

Artista Vlăduța Lupău, care a cântat la eveniment, a comentat pe TikTok valoarea cadoului primit de Raisa Spirea, comparând-o cu propria experiență. „Eu nu am primit decât bani să-mi fac școala de șoferi”, a scris artista, adăugând un mesaj pentru sărbătorită: „Să fii fericită și să îți bucuri părinții care ți-au făcut poftele”.

Sursa video: TikTok / @vladutal

Mașina de lux, un simbol al opulenței

Mercedesul GLE 63 AMG, modelul primit de Raisa Spirea, este un SUV de înaltă performanță, echipat cu motor V8 biturbo de 4.0 litri și sistem mild-hybrid EQ Boost. Cu o putere de 603 CP și o accelerație de la 0 la 100 km/h în 3,7 secunde, mașina se vinde pe piața europeană la prețuri cuprinse între 140.000 și 185.000 de euro, în funcție de dotări.

Modelul se remarcă printr-un interior de lux, sisteme multimedia avansate, suspensie adaptivă și jante AMG de 22 de inch, un simbol al rafinamentului, dar și al extravaganței.

Piteşti

Top articole

