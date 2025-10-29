Video „Am stat două nopți cu Radu Mazăre la resortul lui de lux din Madagascar”. Cum arată facilitățile afacerii fostului primar al Constanței

Influencerul Cătălin Stănciulescu a dezvăluit, pe contul său de Youtube, cum arată resortul de lux din Madagascar al lui Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, ieșit, anul trecut, din pușcărie.

Pe contul său BackPackYourLif, influencerul povestește cum s-a întâlnit cu Mazăre în itinerarul său din Madagascar și ce l-a surprins la resortul de lux din Madagascar al fostului edil, Mantasaly, așezat pe malul Oceanului Indian:

„Dragi prieteni, ne aflăm pe coasta estică a Madagascarului, iar în spatele meu, vă arăt acolo o construcție foarte mare, se află resortul de patru stele al domnului Radu Mazăre, fostul edil - că nu știu în ce ani a fost - al Constanței. Eu, în acest clip, o să vă arăt cum se prezintă experiența de aici de la resort, cum am ajuns aici”.

Cătălin Stănciulescu a făcut un tur al resortului pentru urmăritorii săi.

„Aceasta este cea mai ieftină cameră pe care am găsit-o, 165- 170 de euro, ceva de genul ăsta, dar e frumos, foarte frumos, arată bine și miroase a nou”, a dezvăluit, prezentând una dintre camerele resortului (...).

Deci, avem așa, un pat enorm, foarte comod. Sunt deja în a treia zi. Am petrecut aici trei zile. O să vă spun la sfârșit care este piesa de rezistență a acestui loc pentru că nu știți încă, sunt convins. Aceasta este baia, extrem de curată, apă caldă, tot ceea ce-ți trebuie”.

Influencerul a mai explicat:

„Acest loc a fost realizat în 2012-2014, după care a fost închis și redeschis acum câteva săptămâni”

Cătălin Stănciulescu a prezentat, rând pe rând, dotările de lux ale resortului, cu piscină, teren de sport și locuri de relaxare.

Acesta și-a asigurat, inițial, urmăritorii că nu a primit bani sau facilități în plus pentru evaluările sale, dar a precizat la final că Radu Mazăre nu l-a lăsat să plătească a doua sa noapte de cazare.

Eliberat condiționat

Fostul primar al Constanței a fost eliberat condiționat, anul trecut, pe 27 mai, după cinci ani petrecuți în închisoare.

Magistrații au decis desființarea hotărârii Judecătoriei Sectorului 4, care a respins, în primă instanță, cererea lui Radu Ștefan Mazăre de eliberare condiționată.

„Desființează sentința penală nr. 996/2024 din 17.04.2024, pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București și, rejudecând în fond: În baza art. 587 din codul de procedură penală, raportat la art. 59 Cod Penal din 1969; admite cererea de liberare condiționată formulată de condamnatul Mazăre Radu Ștefan (...), aflat în stare de deținere în Penitenciarului Jilava București. Dispune liberarea condiționată a contestatorului condamnat Mazăre Radu Ștefan, de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii (...) emis de Tribunalul Ilfov, Secția Penală; în baza sentinței penale nr. (...) pronunțată de Tribunalul Ilfov; prin care i s-a aplicat pedeapsa de 9 ani închisoare”, este decizia judecătorilor din Tribunalul Ilfov.

Le-a declarat jurnaliștilor că nu mai este interesat de viața publică și este fericit că soția lui este însărcinată.

Frate lui spunea atunci că fostul edil își dorește să plece în Madagascar, după ce soția sa va naște.