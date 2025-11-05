„Ne facem plăcerile”. Un deputat PSD a fost filmat la volanul unui bolid de peste 100.000 de euro care nu apare în declarația de avere

Deputatul PSD Răzvan Iulian Ciortea conduce un BMW XM de peste 100.000 de euro, care nu apare în declarația sa de avere, și are în conturi mai mulți bani decât veniturile oficiale. Mașina aparține unei firme de dispozitive medicale condusă de un prieten al parlamentarului.

La rândul său, soția deputatului conduce o mașină la fel de scumpă, care aparține firmei mamei sale.

Parlamentarul a fost filmat pe 22 octombrie la Palatul Parlamentului în timp ce se urca într-un BMW XM.

„Știți că mai avem câte un vis în viață. Ăsta este visul meu. Atâta timp cât am salariu și muncesc și mi-o pot permite, o fac acum, mai târziu nu mă interesează. Ne interesează să fie legal, în rest nu mă interesează absolut nimic… Eu sunt de principiu să ne facem plăcerile, că la 70 de ani nu cred că mai contează”, a declarat Ciortea, potrivit unei investigații Snoop.ro.

Deputatul a precizat că mașina este luată cu contract „la firma unui prieten”, este fabricată în 2024, valorează 110.000 de euro fiind second-hand și urmează să fie plătită în trei ani.

Acesta a adăugat că nu este trecută în declarația de avere pentru că nu îi aparține decât după ce este achitată integral.

La întrebările jurnaliștilor privind discrepanțele dintre veniturile declarate și banii din conturi, Ciortea a spus: „habar nu am calculele dumneavoastă”.

„Eu vă spun că există niște donații la notar din partea părinților. Dacă vă mai spun încă o dată, încep să-mi pierd răbdarea. Nu trebuie să am răbdare cu dumneavoastră”,a răspuns deputatul.

Investigația integrală AICI