Nikos Vertis și Andra au cântat împreună piesa „Aseară ți-am luat basma” în prima seară de la Unforgettable Festival 2025. Momentul inedit a fost primit cu entuziasm de întreaga piață, mii de oameni cântând la unison alături de cei doi artiști.

Piața Constituției a devenit, joi seară, cel mai mare amfiteatru cultural al țării. În ciuda vremii capricioase, mii de oameni au rămas până la final alături de artiștii lor preferați.

Momentul central al primei seri i-a aparținut lui Nikos Vertis, care a oferit un concert plin de emoție și energie. Cu vocea și carisma care l-au consacrat, Vertis a reușit să creeze o conexiune specială cu publicul, cântând hituri cunoscute și piese care au adus bucurie fanilor săi din România. Atmosfera a atins punctul culminant atunci când artistul a invitat-o pe Andra pe scenă pentru a interpreta împreună „Aseară ți-am luat basma”. A fost un moment în premieră absolută, pe care întreaga piață l-a trăit cu emoție, cântând la unison alături de cei doi.

Dacă artiștii au adus spectacolul pe scenă, adevăratul erou al serii a fost publicul, care a rămas pe poziții în ciuda vremii nefavorabile. Energia și devotamentul lor au confirmat că Unforgettable Festival există prin și pentru oameni.

Organizatorii au mulțumit publicului pentru devotament și au recomandat spectatorilor să vină pregătiți pentru ploaie și vineri și să aducă pelerine, întrucât umbrelele sunt interzise din motive de siguranță. Accesul în zona de festival se face de la ora 15:00, iar concertele încep în jurul orei 16:30.

Următoarele două zile promit spectacole de excepție, cu artiști precum Andrea Bocelli, Gheorghe Zamfir, José Carreras, Katherine Jenkins, Loreen, Subcarpați Symphonic și mulți alții.