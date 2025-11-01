search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
Femeie din București bătută de soțul ei. Agresorul ar fi șef în Poliția Rutieră. Victima a refuzat ordinul de protecție

Publicat:

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a transmis precizări referitoare la un caz de violență domestică petrecut pe 24 octombrie 2025. Un șef din Poliția Rutieră este cercetat de superiori, după ce și-a bătut soția judecător.

„La data de 24 octombrie 2025, în jurul orei 09.15, polițiștii Secției 5 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, în vârstă de 32 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către soțul său, la o adresă din Sectorul 1 al Capitalei”, potrivit Serviciului Informare și Relații Publice al DGPMB.

Surse apropiate anchetei au precizat că soțul agresiv este inspector principal în cadrul Poliției Rutiere, iar soția acestuia este judecător.

La sosirea polițiștilor, femeia a relatat că agresiunea a avut loc în urma unui conflict spontan. În urma verificărilor, s-a constatat că aceasta prezenta urme de violență. Deși a fost solicitat un echipaj medical, victima a refuzat îngrijirile.

De asemenea, a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, însă aceasta a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și și-a rezervat dreptul de a depune plângere prealabilă.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. În paralel, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov a dispus efectuarea de verificări interne, prin structura competentă.

