Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
Un bărbat și o femeie, reținuți la Sibiu pentru crimă. Au ucis în bătaie un bărbat şi l-au îngropat pe un teren

Publicat:

Un bărbat şi o femeie au fost reţinuţi în Sibiu, fiind suspectacţi că au ucis un bărbat de 67 de ani, pe care l-au îngropat parţial pe un teren viran.

Trupul victimei a fost parţial îngropat la 200 de metri de locul crimei. FOTO: arhivă
Trupul victimei a fost parţial îngropat la 200 de metri de locul crimei. FOTO: arhivă

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus arestarea preventivă a două persoane, un bărbat de 53 de ani și o femeie de 52 de ani, suspectate că au ucis un bărbat de 67 de ani, al cărui cadavru a fost găsit parțial îngropat pe un teren viran din municipiul Sibiu.

Descoperirea macabră a fost făcută pe 25 septembrie 2025, după un apel la 112 care anunța prezența unui corp uman parţial îngropat într-o zonă cu vegetație de la marginea orașului. Potrivit anchetatorilor, victima fusese agresată cu două săptămâni înainte, pe 11 septembrie, în interiorul unei barăci improvizate în care locuiau cei trei.

Investigațiile au arătat că între victimă și suspecți exista o stare conflictuală şi că, în urma unei altercații, cei doi l-ar fi lovit repetat pe bărbat, provocându-i moartea. Pentru a ascunde crima, trupul neînsuflețit a fost transportat și îngropat parţial la aproximativ 200 de metri de locul faptei.

„În data de 25.09.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu s-a sesizat din oficiu, ca urmare a unui apel primit prin SNUAU 112, cu privire la săvârșirea infracțiunii de omor”, a declarat procurorul șef secție judiciară, Simion Dan Octavian, purtătorul de cuvânt al instituției.

Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior procurorul a cerut arestarea lor preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu a admis solicitarea și a dispus arestarea celor doi pentru 30 de zile.

„Menționăm faptul că autorii și victima se cunoșteau anterior, între cei trei existând o stare conflictuală”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al Parchetului, citat de de turnul sfatului.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs crima și pentru identificarea motivului exact al agresiunii.

Sibiu

