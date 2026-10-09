Clase comasate în timpul anului școlar. Un învățător trebuie să plece. IȘJ: „Nu avem cum să oprim exodul”

Situație complicată într-o școală din județul Argeș, unde Inspectoratul Școlar a decis comasarea a două clase după plecarea unui elev. Profesorii din învățământul primar vor participa la un concurs de dosare pentru a se stabili cine pleacă.

Școala din Drăganu va pierde un învățător Foto: Adevărul

Plecarea unui elev dintr-o clasă din ciclul primar, după începerea anului școlar, a determinat adoptarea unei decizii de comasare a două clase. Astfel, un învățător va trebui să plece, ceea ce a neliniștit foarte mult apele, sindicatul județean luând atitudine.

Supărați sunt și părinții, care spun că elevii sunt pur și simplu sacrificați în numele austerității bugetare. S-a ajuns la această interpretare pentru că astfel de decizii au devenit posibil de adoptat și în timpul anului școlar după apariția Legii 141/2025 prin care au fost promovate măsurile de austeritate în educație. Concret, dacă înainte de august 2025 nu se putea desființa o clasă în timpul anului școlar, în prezent se poate, inclusiv restrângerile de activitate fiind reglementate în această perioadă.

Școala în care este prezentǎ aceastǎ situație este Școala Gimnazială „George Marinescu” din localitatea Drăganu, județul Argeș. Este într-o comună situată la aproximativ 20 de kilometri de Pitești, iar de-a lungul anilor a mai pierdut din elevi, dintr-un motiv relativ simplu: mulți părinți lucrează în Pitești și și-au transferat copiii la unități școlare din reședința de județ, pentru că le-a fost mai simplu să plece împreună dimineața și să se întoarcă tot împreună după-amiaza.

De pierdut a avut, în schimb, școala, care a ajuns treptat inclusiv la comasarea de clase, iar asta în ciuda rezultatelor bune pe care elevii de la unitatea școlară din Drăganu le înregistrează la examene. Acest fenomen se perpetuează pe măsură ce noi clase se comasează, unii părinți motivând că-și mută copiii tocmai din acest motiv.

Situația a apărut cu doar câteva zile în urmă, atunci când Inspectoratul Școlar Județean Argeș, luând act de faptul că la Drăganu sunt clase sub efectivul minim de elevi, a aprobat în Consiliul de Administrație respingerea solicitării școlii ca o clasă să funcționeze cu 11 elevi (cu unul sub efectivul minim). Legislația prevede că o clasă poate funcționa cu un număr cu cel mult doi elevi sub minim (la ciclul primar efectivul minim este de 12 elevi), cu derogarea primită de la Inspectoratul Școlar Județean. Inspectorul școlar general explică însă că nu s-a putut aproba o astfel de solicitare pentru că deja funcționa o altă clasă cu 11 elevi, prin urmare sub efectiv, iar media/clasă la ciclul primar nu este de cel puțin 15 elevi, prin urmare dacă ar fi oferit derogarea se încălca legea.

Reacția sindicatului a fost promptă.

„SIPA „MUNTENIA” protestează ferm față de intenția Inspectoratului Școlar Județean Argeș de a impune, la Școala Drăganu, organizarea unor clase în regim simultan, măsură care conduce direct la dispariția unui post didactic și la intrarea unui profesor în restrângere de activitate. ISJ Argeș invocă Legea nr. 141/2025. Noi răspundem foarte clar: austeritatea nu suspendă Legea învățământului!

Legea nr. 198/2023 este legea specială care reglementează organizarea formațiunilor de studiu, iar art. 23 prevede inclusiv mecanismul legal prin care, în situații excepționale, o formațiune poate funcționa sub efectivul minim, cu aprobarea structurii județene competente.

La Școala Drăganu, clasa a II-a a fost constituită la începutul anului școlar cu 12 elevi. Efectivul a ajuns ulterior la 11 prin plecarea unui singur elev. SIPA „MUNTENIA” a solicitat tocmai menținerea acestei clase și a celor patru posturi existente, precum și indicarea temeiului juridic concret dacă ISJ dorește organizarea claselor a II-a și a III-a în regim simultan”, a reacționat structura care apără drepturile dascălilor.

„Nu putem accepta logica potrivit căreia pleacă un copil din școală, dispare o clasă și un profesor devine „excedentar”. Restrângerea de activitate nu poate fi hotărâtă mai întâi, iar justificarea pentru desființarea clasei căutată ulterior. Întâi trebuie demonstrată legalitatea și necesitatea reorganizării formațiunilor de studiu. Abia după aceea se poate discuta despre eventualele consecințe asupra încadrării personalului. Școala nu este o societate comercială, copiii nu sunt cifre într-un tabel, iar profesorii nu sunt simple cheltuieli bugetare care pot fi eliminate pentru a realiza economii”, a mai transmis sindicatul.

„La începutul anului școlar nu aveam o problemă, erau 12”

Silvia Ion, liderul de sindicat din cadrul Școlii Gimnaziale „George Marinescu” Drăganu, a precizat pentru „Adevărul” că nu s-a pus problema restrângerii de activitate până după începerea anului școlar, pentru că la clasa a II-a efectivul era de 12 elevi.

„La începutul anului școlar nu aveam o problemă, erau 12. Se putea, pentru că era numărul minim. A apărut o schimbare în viața tatălui unui copil din clasa a II-a, iar părintele a decis brusc să plece în altă localitate, evident, cu copilul, el fiind cel care întreținea copilașul. S-a putut efectua transferul. Am face orice să ținem copilașii. Într-adevăr, nu sunt mulți, dar asta este și natalitatea în mediul rural și nu vor fi niciodată cât media clasei. Acum, plecând, am făcut solicitare și am invocat articolul 23 alineatul 6, noi, școala”, a explicat Ion.

Mai mult, reprezentanții școlii au motivat că spre sfârșitul anului calendaristic urmează să revină în țară și să rămână în Drăganu o familie stabilită în Germania, iar unul dintre cei doi copii ar urma să fie înmatriculat în clasa a II-a, deci vor fi din nou 12 copii în clasa respectivă. Argumentul nu a fost suficient.

Temerea profesorilor este că odată deschisă „cutia Pandorei” vor urma și alte plecări, pentru că mai este o clasă în sistem simultan și la gimnaziu și era deja una și în ciclul primar.

„Câtă economie în buget se face doar cu un cadru didactic? Dacă peste o lună, două, se va ajunge la gimnaziu? Ce părinte vrea să fie copilul în simultan? Îl ia și pe frățiorul de la grădiniță și îl ia și pe frățiorul de la gimnaziu și ușor, ușor…”, dă Silva Ion glas temerii care este acum și în mintea colegilor săi.

Și momentul este unul care i-a lovit crunt, pentru că profesorii nu au avut cum să-i pregătească pe părinți pentru o asemenea veste. „Bun, nu se mai poate, să fie de la un început de an și să putem să pregătim și părinții. Profesorul poate să-și găsească și el în mod normal un post, or acum...!”, a mai spus lidera de sindicat.

După adoptarea deciziei și transmiterea către școală, școala va trebui să demareze procedurile pentru restrângerea de activitate. Sunt patru profesori pentru învățământul primar care vor trece, astfel, printr-un concurs de dosare, pentru a se stabili care dintre aceștia pleacă. Doi sunt din localitate, doi sunt navetiști, iar discuțiile pe care nimeni nu și le dorea într-un colectiv fără probleme până acum ar fi apărut deja.

„Aici s-au adunat oameni cu experiență, dornici să facă ceva, și chiar era un echilibru în partea aceasta. Dar, nu se pune preț pe valoarea copilului. Ai 12 copii, e ca și cum nu ai, parcă noi n-am vrea să fie mai mulți copii!”, a mai adăugat Ion.

„Nu este complet adevărat ceea ce știți dumneavoastră”

Inspectorul școlar general al IȘJ Argeș, prof. Dumitru Tudosoiu, spune că se încearcă pe nedrept să se arunce vina asupra instituției pe care o conduce.

„În primul rând, nu este drept ce știți, sau nu este complet adevărat ceea ce știți dumneavoastră. La Școala Drăganu există pe ciclul primar cinci clase: pregătitoare + clasa a IV-a au o formație de studiu de tip simultan cu 15 elevi; pentru celelalte clase ale ciclului primar, adică clasa I, a II-a și a III-a, efectivele au fost următoarele - 11, 12 și 15, exact în această ordine. Din clasa a II-a între timp a mai plecat un copil, adică încă o clasă care trebuia să fie la limita de 12 a intrat sub limita de 12. Actualmente, rețeaua școlară de la Drăganu pe școala primară arată în felul următor: pregătitoare cu clasa a IV-a simultan; clasa I - 11 elevi; clasa a II-a – 11elevi; clasa a III- a - 15. Or, conform legislației pe care o avem în vigoare și de respectat, mai mult de respectat - pe care nu știu alții de ce o invocă pentru că ar trebui să o cunoască și să o respecte și ei, nu să arate cu degetul ca și cum Inspectoratul Școlar Județean a făcut o ilegalitate -, deci pe această legislație este obligatoriu ca la acea școală să mai mixăm două clase, să mai facem o clasă de tip simultan. Alegerea este a unității de învățământ dacă simultanul va fi făcut între copii de clasa I cu a II-a sau de clasa a II-a cu a III-a, astfel încât să avem efective mult mai compacte și școala să poată să funcționeze; pentru că așa, ca să risipim absolut toate resursele și să aprobăm sub minimul dat de lege trei clase într-o școală, n-am făcut nicăieri.”, a explicat Tudosoiu, pentru „Adevărul”.

Mai multe instituții vor fi comasate pentru economii la bugetul statului. Liderul UDMR a anunțat care sunt acestea

Șeful IȘJ Argeș spune că a rămas „stupefiat” să afle, într-o discuție cu directoarea școlii, că s-ar fi plecat cu efectivele de elevi prezentate mai sus încă de la începutul anului școlar.

„I-am și transmis că nu este OK modul în care a lucrat și s-a făcut proiectul de încadrare și planul de școlarizare pentru anul școlar care stă să înceapă. Asta trebuia să o regleze din vară, cum am reglat-o peste tot acolo unde au fost situații, să spunem, asemănătoare sau cât de cât apropiate”, a mai spus șeful IȘJ.

Vina ar fi a conducerii școlii, care ar fi trebuit să propună comasarea a două clase încă din perioada vacanței. „Deci să nu pună Inspectoratul Școlar nimeni, nici sindicatul, nici altcineva, să nu respecte legea pentru că nu știu ei să-și facă treburile la nivel de școală”, a mai spus Tudosoiu.

IȘJ nu ar fi făcut altceva decât să restabilească corectitudinea și să respecte legislația, susține șeful instituției. Ar fi avut o discuție și cu primarul localității, care ar fi fost deja interpelat de părinți cu prvire la ce se întâmplă, iar șeful ȘJ i-ar fi explicat „care de fapt sunt lucrurile care nu au fost făcute la timp și s-a ajuns în situația aceasta”.

Cum indică șeful IȘJ că ar fi trebuit să se desfășoare lucrurile

Dumitru Tudosoiu susține că, date fiind cifrele, discutarea cifrei de școlarizare și problema comasării ar fi trebuit discutată în școală încă din vară sau chiar din primăvară.

„Trebuia să se întâlnească la nivelul catedrei pe învățământ primar, să discute pe arie curriculară, să-și numere foarte corect copiii; s-au bazat, cred, că le vor veni copii din altă parte, de pregătitoare, dar din păcate la pregătitoare au venit doar cinci la nivelul comunei Drăganu. Nu știu, au avut niște calcule pe care deși și le-au făcut, am înțeles asta din discuțiile pe care de două ori le-am avut cu doamna director, aceste calcule nu au fost duse la un bun sfârșit astfel încât să le dea posibilitatea să funcționeze cu clase de sine stătătoare. De asta au și decis să facă acea clasă de simultan, compusă din copii de pregătitoare cu copii de clasa a IV-a. Tocmai pentru că nu putea să funcționeze clasa pregătitoare cu 5 elevi. Dar când au făcut acest lucru, au tot sperat că se vor ridica cu efectivele de la celelalte clase care au rămas de sine stătătoare astfel încât să nu fie nimeni afectat. Nici copiii, nici titularul pe post, învățătorul de acolo”, a precizat șeful IȘJ.

Situația ar fi devenit evidentă doar după începutul de an școlar, când IȘJ a cerut tuturor școlilor să-și valideze copiii, cu CNP, cu nume, prenume, cu adresă. Atunci s-ar fi sesizat problema la nivelul IȘJ.

Dumitru Tudosoiu acuză că, de fapt, acum s-ar arunca un cartof fierbinte pe masa IȘJ.

„Nu avem cum să oprim acest exod”

Inspectorul școlar general acceptă ipoteza că această comasare i-ar putea determina și pe alți părinți să își mute copiii la alte școli, însă, spune, „nu avem cum să oprim acest exod”.

„Este posibil ca o parte dintre părinții copiilor de acolo să își retragă copiii. Așa cum, din păcate, s-a întâmplat cu alți părinți din comună, pentru că știm efectivele din comună, familiile care trăiesc acolo, care își duc copiii la oraș sau în altă comună. Și iarăși nu avem cum să oprim acest exod dintr-o comună în alta sau din comunele care sunt în jurul unei localități mari cum este Piteștiul, capitala de județ, și copiii sunt aduși către unitățile de învățământ de orice tip din capitala județului”, a mai spus Tudosoiu.

Marea reorganizare din învățământ, operațiune cu ușile închise. „Interesul copiilor este ultima problemă, e evident”

Ce se cere IȘJ-ului, respectiv să acorde derogare pentru funcționarea clasei cu 11 elevi, ar fi însă o încălcare a legii, susține inspectorul școlar general. Pe de altă parte, mai adaugă Tudosoiu, se poate învăța și la simultan, „cum sunt sute de clase sau mii de clase la nivelul țării”. „Nu e cea mai bună formulă, dar nici nu este vina noastră că alți concetățeni de-ai lor și-au luat copiii și i-au dus în oraș sau în altă comună. Nu e vina noastră că e natalitatea scăzută. Noi încercăm să venim în întâmpinarea lor. Drept dovadă, au început anul școlar cu efectiv sub. Asta e cea mai bună dovadă de bună credință”, a mai spus șeful IȘJ Argeș.

Pe de altă parte, dacă se definitivează procedura de comasare și ulterior se transferă un elev în clasă, astfel încât să se ajungă din nou la 12 copii de clasa a II-a, procesul invers nu ar mai putea fi reluat.

Regulile privind funcționarea claselor cu elevi sub efectiv erau mult mai flexibile, a mai spus Tudosoiu, înainte de Legea 141/2025, cunoscută drept legea austerității. O clasă putea funcționa chiar și cu 8-9 elevi, în situații extreme. „În situația de astăzi, din punctul meu de vedere, nu se poate”, a spus Dumitru Tudosoiu.

Regula funcționării unei clase cu cel puțin 10 elevi, adică cu doi sub efectiv, s-ar fi putut aplica doar dacă la nivelul ciclului de învățământ respectiv există o medie de 17 elevi în medie/clasă/ciclu. „La noi nu se mai pune problema nici măcar de medie, avem deja două clase sub efectiv”, a conchis Tudosoiu.

„Ce se face la simultan nu se poate compara cu ce se face la o singură clasă”

Gabriela Voinoiu este mama a doi copii care învață la Școala Gimnazială Drăganu. Cel mare este elev în clasa a VIII-a, din vară va merge la liceu, iar fata, în ciclul primar. Băiatul învață într-o formațiune în care se predă simultan, clasa a VII-a cu clasa a VIII-a. „Cel mare are certificat de orientare școlară și pentru noi a fost un total dezavantaj faptul ăsta, m-am implicat enorm de mult să pot să-l susțin să fie la nivelul clasei. Este și în clasa a VIII-a acum. Foarte greu, foarte greu a fost și cred că toți care suntem părinți și avem copii înțelegem faptul că ce se face la simultan nu se poate compara cu ce se face la o singură clasă, în mod normal. La fetiță am sperat să scap, dar sunt doar cinci copilași la clasa pregătitoare și clar că nu se putea înființa o clasă. Dar dat fiind că e școala destul de bine dotată, profesorii sunt bine pregătiți, nu am avut nimic împotrivă, să zic așa, cel puțin în primă fază, pentru că e destul de micuță și am zis, hai, la clasa pregătitoare nu e atât de important, să zic, ce se face; deși contează, pentru că pune bazele pe viitor pentru copil. E în clasa pregătitoare și este la simultan cu clasa a IV-a”, a explicat mama.

Părinții se gândesc inclusiv la varianta ca, dacă numărul elevilor scade în continuare, să se comaseze poate și trei, patru clase, cum se întâmplă deja în anumite localități, ceea ce ar fi un dezastru. „Vă dați seama că acolo tindem spre analfabetism. Ce să facă un învățător, un profesor, cu patru clase? Nu se poate clona nici cadrul didactic. Cât și-ar da silința și și-ar dori să-și facă meseria, nu are cum”, a mai spus mama.