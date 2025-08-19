search
Marți, 19 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Comasarea școlilor și grădinițelor discriminează copiii din rural

0
0
Publicat:

Recenta propunere de comasare a școlilor cu mai puțin de 500 de elevi și a grădinițelor cu mai puțin de 250 de preșcolari adâncește lipsa de echitate și problemele de acces la educație din zonele deja defavorizate. 

Frații Ioana și Andrei Vidinaru, au parcurs zilnic, 10 km pe jos pentru a ajunge la școală
Frații Ioana și Andrei Vidinaru, au parcurs zilnic, 10 km pe jos pentru a ajunge la școală

Noile criterii prevăd că o unitate de învățământ de stat poate funcționa cu personalitate juridică doar dacă îndeplinește una dintre următoarele condiții minime de efectiv:

·    500 de elevi

·     500 de elevi, preșcolari și/sau antepreșcolari

·     250 de preșcolari și/sau antepreșcolari

·     200 de antepreșcolari

·     300 de elevi pentru învățământul postliceal

·     50 de elevi sau 50 de elevi/preșcolari pentru învățământul special.

Deși sunt prevăzute mai multe excepții, care există în legea actuală și se aplică în continuare, printre care și aceea că „școlile unice de gimnaziu sau liceu dintr-o localitate au dreptul să funcționeze indiferent de numărul de elevi”, măsura de comasare va avea impact negativ asupra comunităților izolate și este discriminatorie.

Criteriile impuse avantajează clar mediul urban, unde populația este numeroasă și dezavantajează comunitățile rurale, unde natalitatea este mica și comunitățile dispersate. Practic, copiii sunt privați de șanse egale doar pentru că s-au născut într-o zonă mai puțin populată. Aceasta este o formă de discriminare indirectă, contrară principiului de echitate în educație.

Limitează accesul la educație

În mediul rural, școlile și grădinițele deservesc și comunități dispersate. Închiderea lor ar însemna ca elevii să fie obligați să facă zilnic drumuri lungi, adesea pe drumuri prost întreținute. Transportul nu este mereu sigur sau garantat, iar pentru copiii mici, această situație devine un obstacol serios.

O cheltuială în plus pentru familii

Pentru părinți, comasarea aduce costuri suplimentare: transportul copiilor departe, timpul pierdut pe drumuri (și câți își vor permite timpul necesar pentru a-i însoți pe cei mai mici)? Familiile din mediul rural, care se confruntă deja cu venituri reduse, vor resimți această presiune în buget, ceea ce poate duce la absenteism și chiar abandon școlar.

Se sacrifică dezvoltarea timpurie

Grădinițele joacă un rol crucial în dezvoltarea cognitivă și socială a copiilor. Dacă accesul la ele devine dificil, mulți preșcolari nu vor mai fi duși la grădiniță, iar decalajul dintre copiii din urban și cei din rural se va adânci și mai mult.

Fragilizează comunitatea

Școala și grădinița sunt adesea, singurele instituții publice credibile în sate, simboluri ale continuității și ale speranței. Închiderea lor poate accelera depopularea pentru că o comunitate fără școală este o comunitate fără viitor.

În loc să investim în sprijinirea comunităților vulnerabile, le condamnăm și în acest fel la izolare și inegalitate. Educația ar trebui să fie despre șanse egale, nu despre praguri care sacrifică viitorul copiilor și al țării, în numele eficienței financiare.

Fiecare copil contează și educația ficărui copil conteaza, ar trebuie să fie mantra guvernului, mai ales în condițiile în care voturile împotriva extremismului au venit de la persoane care au avut acces la educație. Cine stinge lumina în școli, strânge de gât viitorul.

Mai jos, un fragment dintr-un altfel de „poem invectivă”, scris de poeta contemporană Medeea Iancu, publicat recent pe pagina de socializare https://www.facebook.com/sophie.polansky (unde veți găsi poemul integral):

„ În sufletul vostru, laptele și cornul nu au ce căuta în gura săracului,

În sufletul vostru, învățătura nu are ce căuta în mintea săracului,

În sufletul vostru, liniștea și odihna nu au ce căuta-n mintea și corpul săracului,

În sufletul vostru, poezia nu are ce căuta în gura săracului,

Florile se veștejesc, apele seacă cînd vă aplecați deasupra-le,

În sufletul vostru, bunăstarea nu are ce căuta în viața săracului,

Din mașinile voastre turate vociferați despre lene & respect, despre

Vulgaritate, meritocrație și dreptate,

Din mașinile voastre turate scuipați cerșetori,

Înjurați săracii să muncească,

Din mașinile voastre scumpe înjurați copiii că au dreptul la burse sociale,

Din mașinile voastre scumpe vreți desființate școlile din capul dealului,

Din josul rîului,

Din mașinile voastre scumpe

Scuipați înspre bătrîne și gălețile lor înflorite de

Narcise, zambile, liliac și tufănele,

Din mașinile voastre scumpe sunați poliția să

Vină să ridice

Florăria, pătrunjelul, știuleții de

Porumb, garofițele,

Bujorii, firele de

Ceapă și chitele de cimbru,

Săracii,

Vă e frică să nu vă atingă săracii, diferiții,

Indezirabilii,

În sufletul vostru, viața nu are ce căuta în corpul săracului,

În sufletul vostru, școala și cartea nu au ce căuta în gura și viața săracului,

În sufletul vostru, cruzimea-i o virtute,

În sufletul vostru, fascismul e omenie și „valoare feminină”,

Servitoare, vreți servitoare

Care să vă plîngă de milă,

[Mila voastră burgheză îmi face greață,]

Servitoare, vreți servitoare

Care să v-aline corpul, mințile și sufletele goale,

[Sufletului vostru meschin și fascist nu-i plîng de milă,]

Servitoare, slugi și mosoare de mătase și dantelă,

Servitoare, vreți servitoare, cu mîini agere, schiloade,

Vreți Randament, Loialitate & Obediență,

Fără reproșuri & Greve,

Fără pauze, rumoare & Revoltă,

[În sufletul vostru, Greva e indecență]

Vreți exploatare și Moarte,

Vreți lapte și sînge, sînge și miere,

Taftale, brocarturi, croitorese docile,

Un cloș, o rochie pe bie, cuvinte „uitate”

Care să v-aducă aminte că erați stăpîne,

Vreți „înalte maniere”, conace, liniște, nu

Greve, marșuri și pancarte,

Vreți slugi, muncitoare docile,

Speriate,

Disperate,

Epuizate,

Vreți cadavre și recunoștință,

Bluze din poplin croite, triple voile,

Pe străzi și bulevarde, muncitoare,

Pe alei și-n cartiere și-n piețe, muncitoare,

În cimitire, muncitoare,

În parcuri, în curți, în școli, muncitoare,

Pe cîmp, în vii, prin livezi, milioane de batice,

Milioane de brațe, cîmpuri de sudoare,

Nu vreau să vă cînt, fete burgheze,

Nu vreau să vă cînt pensioanele și școlile de elită burgheză,

Nu vreau să vă cînt unghiile frumos pilite, țolițele și mersul,

Vreau să cînt schelele, mortarul, palmele bătătorite,

Grevele, pielea jupuită, bordeiele, vorba repezită,

Hăulitul, colinele, brațele încărcate, de scînduri, de var, dealurile,

Frăguțele, albăstrelele, leușteanul, fluturele alb din iarba dealului,

Corcodușele, corcodușele, greierii,

Unghiile murdare și soarele rostogolindu-se peste lanuri,

Zemos, hrănitor, dulce.”

Opinii

Mai multe de la

Oficial. De ce a fost golit lacul Vidraru - Adevărul din spatele zvonurilor cu aur și sate scufundate
Economie 11:58
Tragedie pe A1: Doi tineri aflați pe autostradă au murit după ce au fost loviți de un camion
Giurgiu 11:56
Dragoste cu năbădăi: Ilie Năstase o ține legată de el pe Ioana, care nu renunță la cererea de divorț
Sport 11:53

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump vede războiul prin ochii Rusiei.” Trei momente de la întâlnirea cu Zelenski care arată influența lui Putin asupra liderului SUA
digi24.ro
image
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”
stirileprotv.ro
image
Oana Țoiu, într-un maraton de momente stânjenitoare în direct la TV. A încurcat prenumele lui Zelenski cu cel al lui Putin
gandul.ro
image
Câți ani ar trebui să economisească un tânăr pentru a-și cumpăra un apartament fără credit?
mediafax.ro
image
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat procesul de 5 miliarde de dolari împotriva Federației Ruse
fanatik.ro
image
Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”
libertatea.ro
image
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
După ce s-a răzbunat pe fostul iubit, o femeie zâmbește larg în fotografia de dosar, în timpul arestării. Ce a făcut
antena3.ro
image
Un bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de lei
observatornews.ro
image
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce tremurândă
playtech.ro
image
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Divorțul anului în România, un nou episod: despărțiți, dar împreună
digisport.ro
image
'Este normal să fii plătit ca să stai?' Andrei Caramitru, critici dure cu privire la acordarea de ajutoare sociale
stiripesurse.ro
image
Ea este Alexandra, românca de 36 de ani, care și-a pierdut viața după ce a căzut 200 de metri pe un ghețar, în Italia
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Noi modificări propuse la plata pensiilor private. Peste 8 milioane de români, vizați direct de schimbări
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor
click.ro
image
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
click.ro
image
Cea mai mare gară din lume a fost inaugurată. Terminalul său impresionant acoperă o suprafață echivalentă cu 170 de terenuri de fotbal
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto Profimedia jpg
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să fie ștearsă de pe internet!
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Tezaurul descoperit în comuna Șoimuș (foto: Facebook / Mihai Gabriel Irimie)
Recompensă de aproape 30.000 de lei în schimbul unui tezaur descoperit în Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor

OK! Magazine

image
Sângele apă nu se face! Ce omagiu discret și emoționant a adus Prințul Harry vineri, după ce Regele Charles a plecat de la eveniment

Click! Pentru femei

image
De ce nu te poți relaxa în confortul casei tale? S-ar putea să nu fie de la tine, ci de la energia căminului

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?