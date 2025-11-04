Video Biserica Muzeului Golești, transformată în platou de manele pentru videoclipul lui Forin Cercel. Ce spune directorul instituţiei

Muzeul Golești, una dintre cele mai importante instituții de cultură din județul Argeș, a ajuns în centrul unui scandal public după ce manelistul Florin Cercel a filmat un videoclip în biserica aflată în incinta complexului muzeal.

În mediul cultural argeșean a izbucnit un adevărat scandal, după ce biserica din incinta Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești a fost folosită drept decor pentru un videoclip muzical cu manele. Clipul, lansat recent de manelistul Florin Cercel, a fost filmat în interiorul lăcașului de cult aflat pe domeniul boierilor Golești, spațiu considerat monument istoric.

Videoclipul poartă titlul „Dă-mi o foaie și un pix, viață” și este realizat în colaborare cu Edy Talent, o figură controversată în industria manelelor. În imagini se pot observa cadre filmate în biserica muzeului, fapt care a stârnit indignare în rândul publicului și al specialiștilor din domeniul cultural, notează argesulonline.

De la școala lui Dinicu Golescu, la manele filmate în biserică

Ironia situației nu a trecut neobservată, cu atât mai mult cu cât, pe moșia boierilor Golești, unde fiinţează muzeul, la doar câțiva pași de biserica devenită scenă pentru manele, Dinicu Golescu a înființat în anul 1826 prima școală gratuită în limba română, accesibilă tuturor copiilor, indiferent de statutul lor social.

A fost, potrivit documentelor epocii, o „școală slobodă obștească, unde pot merge fiii nobleții, ai norodului, și măcar și robi, pământeni și streini, pentru limba românească, nemțească, grecească, latinească și italienească”.

Școala a funcționat până la moartea lui Dinicu Golescu, în 1830, iar istoricul acesteia consemnează faptul că, dacă nu ar fi murit din cauza holerei, boierul intenționa să înființeze și alte instituții similare la București și în mai multe localități din Muntenia.

Astăzi, însă, în același spațiu istoric, biserica a devenit platou de filmare pentru manele, fapt ce a generat reacții vehemente în mediul online.

Reacția conducerii muzeului

Conducerea Muzeului Golești afirmă că nu a fost informată despre filmare și că persoanele implicate ar fi profitat de buna-credință a angajaților. Managerul instituției, Iustin Dejanu, fost jurnalist la publicația Argeșul Liber, a transmis că filmarea s-a făcut fără aprobare și că va fi sesizată poliția.

„Cu consternare am găsit postat de câteva zile un clip pe YouTube cu o melodie în care sunt filmate cadre din biserica de la Golești.

Persoanele care au postat și filmat au pătruns în muzeu în data de 26 octombrie, au achitat la casa de bilete o taxă de fotografiere și au profitat de buna credință a unor colegi din personalul muzeului, fluturându-le o chitanță.

Nu au avut permisiunea nimănui din conducerea instituției pentru filmare, iar permisiuni pentru video filmări profesionale în biserica din muzeu nu s-au dat niciodată, pentru noi fiind un loc plin de sacralitate.

La refuzul acestora de a înlătura imediat clipul postat, instituția noastră a raportat clipul ca fraudulos și își rezervă dreptul de a face plângere la organele abilitate”, a transmis Iustin Dejanu pe pagina de Facebook a Muzeului Golești.

Contactat de jurnaliştii argeşeni, președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă, aflat în străinătate, a declarat că la revenirea în țară va solicita o verificare care să clarifice această situaţie şi, în funcţie de rezultate, va dispune măsurile care se impun.