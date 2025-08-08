Video În plină austeritate, o comună fără apă și canalizare a plătit 59.000 de lei pentru o petrecere la care a fost adus Florin Salam

În plină austeritate, o primărie din Gorj a cheltuit zeci de mii de lei pentru festivitățile cu manele organizate de ziua localității, eveniment la care a fost invitat Florin Salam.

Florin Salam a fost capul de afiș la zilele comunei Logrești, locul de naștere al soției manelistului, Roxana Dobre, potrivit GorjOnline

Pe scena din Târgu Logrești, reședința localității, a urcat, alături de „regele manelelor” și fiica cea mică a artistului, Rania, care a filmat prestația tatălui. Florin Salam le-a făcut dedicații fiicei și soției și a făcut furori în public, însă nu toți localnicii au fost încântați de suma cheltuită de autoritățile locale pe eveniment.

Primăria, care l-a invitat pe manelist să cânte la spectacol, a cheltuit 59.000 de lei pentru organizarea festivităților de ziua localității, potrivit Antena 3 CNN

Primăria spune că Florin Salam a cântat gratis la eveniment

Administrația publică susține însă că Florin Salam ar fi cântat în mod gratuit la eveniment. Totuși, suma cheltuită pe festivități ar fi putut fi folosită pentru altceva, care să schimbe nivelul de trai în comună, spun unii localnici.

Localitatea numără mai puțin de 3.000 de oameni, iar investițiile nu se văd. În comună nu există apă curentă și nici canalizare.

În administrația publică locală s-au făcut concedieri, dar s-au găsit suficiente resurse financiare pentru sărbătoarea de ziua comunei.

Amintim că, în luna iunie a acestui an, un primar din județul Olt a stârnit controverse printr-un gest făcut în fața localnicilor: aruncat pe scenă 3.000 de lei în timpul unui concert organizat de Zilele Comunei. Banii au ajuns în cele din urmă în public, după ce artistul care îi primise a început să-i împartă.

În 2023, Comuna Culdalbi, din județul Galați a organizat o paranghelie costisitoare în centrul localității. Primarul a alocat pentru evenimentul anului în sat 141.000 de lei.