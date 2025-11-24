search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
Bătaie şi geamuri sparte la Spitalul din Argeş. Un bărbat venit la UPU cu fiul său a devenit violent și a fost reținut

Publicat:

Un bărbat care venise la urgenţe cu fiul său de 15 ani s-a luat la bătaie cu agenţii de pază de la unitatea medicală şi a spart mai multe geamuri, fiind necesară intervenţia Poliţiei.

Scandal la camera dei urgenţe de la SJU Argeş. FOTO: Facebook/SJU Argeş
Scandal la camera dei urgenţe de la SJU Argeş. FOTO: Facebook/SJU Argeş

Un incident violent a avut loc pe 23 noiembrie 2025, în zona Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Pitești, unde un bărbat de 39 de ani din comuna Budeasa a intrat în conflict cu agenții de pază ai Serviciului Public Județean de Pază și Ordine Argeș.

Poliţiştii au fost alertaţi de sora bărbatului, o femeie în vârstă de 36 de ani, care a reclamat la Secţia 2 că fratele său, care a mers de urgenţă la Spitalul Judeţean cu fiul de 15 ani, a fost agresat de agenţii de pază ai unităţii medicale.

Ajunşi la faţa locului, poliţiştii de la ordine publică i-au identificat pe toţi cei implicaţi în acest conflict, reţinându-l, în cele din urmă, pe bărbatul care s-a manifestat violent şi a spart mai multe geamuri în zona Unității de Primiri Urgențe.

Cei doi agenţi de pază implicaţi, un bărbat de 53 de ani, din comuna Buzoești, și un bărbat de 44 de ani, din orașul Topoloveni, au declarat că bărbatul de 39 de ani nu ar fi respectat indicațiile personalului medical și s-ar fi manifestat violent, pătrunzând în cabina de pază și sărind la bătaie. Potrivit acestora, el ar fi distrus prin lovire mai multe geamuri aflate în zona de acces a unității medicale.

După ce a fost condus la sediul poliţiei, s-a constatat că bărbatul care declanşase scandalul avea mai multe tăieturi la nivelul antebraţului, de la geamurile sparte, astfel că a fost solicitat un echipaj medical şi a ajuns din nou la Spitalul Judeţean, de data aceasta însoţit de poliţişti, pentru a primi îngrijiri medicale.

Pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru violenţă şi distrugere.

„Polițiștii au identificat și agenții de pază implicați, un bărbat de 53 de ani din comuna Buzoești, județul Argeș, și un bărbat de 44 de ani din orașul Topoloveni, județul Argeș, care au declarat verbal că bărbatul de 39 de ani nu ar fi respectat indicațiile personalului medical și s-ar fi manifestat violent, pătrunzând în cabina de pază și agresând fizic doi dintre agenți. Totodată, acesta ar fi distrus prin lovire mai multe geamuri aflate în zona de acces a unității medicale.

Persoanelor implicate le-au fost aduse la cunoștință prevederile legale privind emiterea ordinului de protecție, acestea declarând că nu doresc emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Le-au fost puse la dispoziție formulare pentru solicitarea unui ordin de protecție în instanță.

Bărbatul de 39 de ani, manifestând un comportament agresiv în prezența polițiștilor, a fost încătușat și condus la sediul secției. Întrucât prezenta leziuni la nivelul antebrațului drept, cauzate în momentul distrugerii geamurilor, a fost solicitat un echipaj medical, iar ulterior acesta a fost transportat la Spitalul Județean Argeș – UPU pentru acordarea de îngrijiri medicale”, potrivit unui comunicat al IPJ Argeş.

Piteşti

