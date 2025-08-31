Scandal într-un spital din Craiova. Un tânăr a rupt procesul verbal în care se menționa că e drogat, a încercat să-l înghită, apoi a vrut să fugă

Un bărbat de 24 de ani din Caracal a fost arestat preventiv după un scandal izbucnit într-un spital din Craiova în noaptea de vineri spre sâmbătă. Tânărul a rupt procesul verbal în care se menționa că e drogat, a încercat să-l înghită, apoi a vrut să fugă.

Bărbatul a ajuns la spital după ce familia sa a observat că era foarte agitat, a sunat la 112 și a cerut ajutorul medicilor, potrivit Digi24.

La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Craiova, tânărul a fost investigat, iar medicii au observat că acesta avea asupra lui mai multe substanțe interzise. După ce i s-au recoltat mai multe probe, s-a stabilit că acesta consumase substanțe interzise.

A fost întocmit un dosar penal de către polițiștii care au venit la fața locului și, de asemenea, un proces verbal de către medicii de acolo prin care se menționa faptul că tânărul consumase substanțe interzise, notează sursa citată.

Tânărul a devenit și mai agitat, a rupt procesul verbal din mâna polițistului și a încercat să îl înghită, apoi a încercat să fugă.

A fost reținut pentru 24 de ore, iar magistrații au decis ulterior să fie plasat în ares preventiv pentru 30 de zile.