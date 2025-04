Președintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. dr. Cătălina Poiană, a reacționat la scandalul de la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Ploiești, unde un medic care se afla la finalul programului, a fost filmat în timp ce se certa cu pacienții.

Cătălina Poiana a spus că atitudinea acestuia „nu e cea mai potrivită”, dar și că fiecare medic poate avea un anumit grad de „burnout” (surmenaj), potrivit Agerpres.

În imaginile care au apărut în spațiul public, se vede cum un medic ORL se ceartă cu pacienții, spunându-le acestora că programul lui s-a terminat și nu face muncă patriotică pentru că nu îl plătește nimeni pentru ea.

Nu a fost înregistrată nicio plângere oficială

Președintele Colegiului Medicilor din România spune că până la acest moment nu a fost înregistrată nicio plângere oficială referitoare la comportamentul medicului respectiv și punctează că atitudinea care trebuie să guverneze relația dintre medic și pacient în timpul exercitării profesiei medicale, dar și în afara orelor de program trebuie să fie una de respect reciproc.

„Atitudinea domnului doctor relevată efectiv din dialogul filmat și prezentat în mass-media, personal, consider că nu este cea mai potrivită. Nu trebuie țipat, sau, mai corect, consider că trebuie evitat orice fel de conflict, inclusiv cel verbal și orice situație care poate genera o discuție în contradictoriu. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că fiecare medic poate avea o anumită încărcătură, un anumit grad de burnout, iar din ce am înțeles - repet, din ce a fost prezentat în mass-media, domnul doctor terminase programul de consultații și consultase deja un număr mare de pacienți aflați, probabil, în cadrul programărilor existente, dar și un număr de pacienți aflați în afara programărilor (din ce am înțeles din relatări)”, menționează președintele CMR.

„O problemă de sistem”

Cătălina Poiană mai spune că, dacă vreunul dintre acei pacienți care nu erau pe listă putea să reprezinte o urgență care să fie amenințătoare de viață, medicul sau orice alt coleg trebuia să intervină.

„Aici cred că vorbim, în primul rând, de o problemă de sistem, de a avea în ambulatoriu ture cu medici de aceeași specialitate, dar, bineînțeles, știm cu toții că, în marea majoritate a situațiilor, există o lipsă de medici. Asistența medicală în Ambulatoriu este una dintre activitățile care pot fi deficitare din cauza finanțării inadecvate și pot exista situații în care medicii să prefere să lucreze în sistemul privat. Medicul, ca orice alt angajat, are un program care presupune un anumit timp de lucru și ore de odihnă” a adăugat medicul Cătălina Poiană.

Președintele CMR mai spune că trebuie găsite soluții ca programările să decurgă eficient, atât pentru medic, cât li pentru pacienți, „să nu fie nevoiți să aștepte la cozi”:

„În același timp, și pe pacienți îi rog, cu considerație, să înțeleagă că trebuie să se programeze conform unui orar bine stabilit. Consider că una dintre cauzele disfuncționalităților, în situațiile în care medicul își finalizează programul normat, dar se confruntă cu un număr mare de pacienți care așteaptă în continuare la ușa cabinetului, reprezintă o problemă de sistem, care poate fi soluționată și printr-o eficientizare administrativă, inclusiv locală: identificarea unei alte ture cu medic, un sistem de programări online, poate inclusiv o comunicare și o intervenție mai bună și a medicului, dar în primul rând a instituției unde lucrează medicul”, a explicat Cătălina Poiana

Șefa CMR a făcut și „un apel major” către toți medicii ca, în general, să evite discuțiile contradictorii cu pacienții, iar mai ales în situațiile ce țin de aspecte administrative, să solicite conducerii unităților medicale unde activează, sprijin și măsuri care vizează inclusiv planificarea și distribuirea programărilor, pentru a preveni tensiunile și a menține un climat de încredere și respect în relația medic-pacient.

„Anchetă administrativă la SJU Ploiești”

Directorul medical al SJU Ploiești, Andrei Ilinca, a precizat, pentru Agerpre, că în urma incidentului a fost deschisă o anchetă administrativă care încă nu a fost finalizată, medicul respectiv fiind așteptat să transmită un punct de vedere.

De asemenea, el subliniază că trebuie să se țină cont de mai mulți factori, respectiv de faptul că medicul deja depășise numărul de consultații plătite de CAS (28), făcând 37, că era sfârșitul programului, dar și de de tonul cu care i s-a adresat pacienta.