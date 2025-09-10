Un bărbat s-a urcat pe un stâlp al telegondolei din Piatra Neamţ. ISU intervine pentru salvarea acestuia

Pompierii ISU Neamț sunt în alertă și intervin pentru salvarea unei persoane care s-a urcat pe un stâlp al telegondolei.

„În aceste momente, forţe şi mijloace de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ intervin în municipiul Piatra-Neamţ pentru salvarea unei persoane care s-a urcat pe un stâlp al telegondolei de pe Bulevardul Decebal, în apropierea centrului comercial Petrodava”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.

Știre în curs de actualizare...