Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, Singh Bhupinder, a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, sub acuzația de luare de mită. La percheziţii, anchetatorii au găsit la domiciliul suspectului sume de bani care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor: 28.890 euro, 96.200 euro, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci şi 5.000 forinţi.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Timişoara au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând din 19 septembrie, a suspectului Singh Bhupinder, în calitate de manager al Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, pentru luare de mită, a transmis, vineri, DNA, într-un comunicat de presă.

Conform presei din Caraș-Severin, Singh Bhupinder este finul PSD-istului Ioan Mocioalcă, baron PSD din Caraș Severin, în prezent vicepreședinte al Curții de Conturi.

Procurorii anticorupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și față de suspectul D.I., administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

„La data de 4 mai 2025, suspectul Singh Bhupinder, în calitate de manager al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, ar fi acceptat promisiunea, direct și pentru sine, de la suspectul D.I., administrator al unei societăți comerciale, de a primi suma de 250.000 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, și anume atribuirea preferențială, prin achiziție directă, a unui contract de achiziție publică cu societatea menționată anterior constând în lucrări de reparații la etajul șase al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, în valoare de 900.400 lei, fără TVA”, a transmis DNA.

Suspectului Singh Bhupinder i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Joi, 18 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, au fost efectuate percheziții domiciliare în 8 locații situate pe raza județului Caraș-Severin, dintre care una la sediul unei instituții publice, iar restul la domiciliile unor persoane fizice sau societăți comerciale.

La perchezițiile de la domiciliul suspectului Singh Bhupinder au fost găsite sume de bani care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor: 28.890 euro, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci, 96.200 de lei și 5.000 forinți.