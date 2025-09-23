Poliţist trimis în judecată după ce a cerut 100.000 de euro ca să intervină pe lângă un magistrat, într-un dosar penal

Procurorii DNA Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Robert Bogdan Pascu, adjunct al șefului Poliției Orașului Topoloveni (la data faptelor, ofițer de poliție judiciară), pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

„În perioada ianuarie - mai 2022, inculpatul Pascu Robert Bogdan, în baza unei înțelegeri cu inculpatul Iancu Costinel, ofițer de poliție la Brigada de Operațiuni Speciale Pitești, i-ar fi solicitat unei persoane suma de 100.000 de euro, pentru ca, în schimb, să-și exercite pretinsa influență asupra unui magistrat, astfel încât persoana respectivă să obțină o soluție favorabilă într-un dosar penal în care primul ofițer efectua acte de cercetare penală”, se arată într-un comunicat transmis marți, 23 septembrie, de DNA.

Robert Bogdan Pascu ar fi primit suma de bani pretinsă, în mai multe tranșe, ulterior banii fiind împărțiți între cei doi ofițeri de poliție, în mod egal.

Au mai pretins și alți bani, dar și două telefoane Iphone 13

Ulterior, cei doi inculpați ar fi pretins și primit și suma de 40.000 lei, precum și două telefoane marca Iphone 13, pentru presupusa influență mai sus menționată.

„În cauză, s-au dispus măsuri asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile și imobile deținute de către inculpatul Pascu Robert Bogdan, până la concurența sumei de 50.000 de euro și 24.000 de lei”, mai arată DNA.

De asemenea, procurorii anticorupție au propus și confiscarea specială a sumei de 50.000 de euro de la inculpatul Robert Bogdan Pascu, sumă dobândită de acesta prin săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, iar, în baza art. 112 alin. 1 lit. d ) din C.pen., au propus confiscarea specială a sumei de 20.000 de lei și a sumei de 4.000 de lei (reprezentând contravaloarea telefonului mobil marca Iphone 13).

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeș, cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asiguratorii dispuse în cauză.

Procurorii au beneficiat de sprijin din partea lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție.

Amintim că, în decembrie 2024, un agent de poliţie din Câmpulung Muscel a fost reţinut într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.