Flagrant DNA în Delta Dunării. Un bărbat a fost prins în timp ce primea 60.000 euro pentru a interveni într-un dosar al Parchetului European

Un bărbat a fost prins în flagrant delict în timp ce primea zeci de mii de euro pentru a influența o decizie judecătorească într-un dosar al Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi.

Suspectul a fost reținut de procurorii DNA într-un complex turistic din Delta Dunării, după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro, o parte din cei 180.000 de euro pe care îi solicitase denunţătorului, cu promisiunea că poate influența judecători de la Tribunalul București într-un dosar penal instrumentat de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi.

Ancheta Direcției Naționale Anticorupție a fost declanșată în urma unei plângeri formulate de o persoană implicată într-un dosar penal aflat în procedura de cameră preliminară. Potrivit DNA, inculpatul, identificat cu inițialele M.M.C., ar fi solicitat inițial suma totală de 180.000 de euro în schimbul promisiunii că poate determina magistrații să retrimită dosarul la procurori, o decizie ce ar fi putut avantaja considerabil persoana judecată.

Concret, la finalul lunii august și începutul lunii septembrie 2025, M.M.C. ar fi negociat suma în două tranșe cu martorul denunțător, care a colaborat cu procurorii anticorupție.

Flagrantul a avut loc pe 10 septembrie, într-un complex turistic din Delta Dunării, unde inculpatul a primit 60.000 de euro printr-un intermediar.

Conform comunicatului oficial emis de DNA, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpatului, care urmează să fie prezentat Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă pentru trafic de influență.

„În zilele de 29 august 2025 și 04 septembrie 2025, inculpatul M.M.C. ar fi pretins de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 180.000 de euro, promițând în schimbul sumei respective că își va exercita presupusa influență asupra judecătorilor din cadrul Tribunalului București, pentru a-i determina pe aceștia să pronunțe o soluție de restituire a cauzei la procuror, în cadrul procedurii de cameră preliminară, privind un dosar penal în care un om de afaceri a fost trimis în judecată de Parchetul European - EPPO.

În ziua de 10 septembrie 2025, în timp ce se aflau într-un complex turistic din Delta Dunării, inculpatul M.M.C. ar fi primit de la martorul respectiv, prin intermediul unei alte persoane (suspect în cauză), suma de 60.000 de euro, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante”, se pecizează în comunicatul emis de DNA.