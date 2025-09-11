search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Flagrant DNA în Delta Dunării. Un bărbat a fost prins în timp ce primea 60.000 euro pentru a interveni într-un dosar al Parchetului European

0
0
Publicat:

Un bărbat a fost prins în flagrant delict în timp ce primea zeci de mii de euro pentru a influența o decizie judecătorească într-un dosar al Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi.

Bărbatul a fost prins în timp ce primea bani pentru trafic de influenţă. FOTO: Shutterstock
Bărbatul a fost prins în timp ce primea bani pentru trafic de influenţă. FOTO: Shutterstock

Suspectul a fost reținut de procurorii DNA într-un complex turistic din Delta Dunării, după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro, o parte din cei 180.000 de euro pe care îi solicitase denunţătorului, cu promisiunea că poate influența judecători de la Tribunalul București într-un dosar penal instrumentat de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi.

Ancheta Direcției Naționale Anticorupție a fost declanșată în urma unei plângeri formulate de o persoană implicată într-un dosar penal aflat în procedura de cameră preliminară. Potrivit DNA, inculpatul, identificat cu inițialele M.M.C., ar fi solicitat inițial suma totală de 180.000 de euro în schimbul promisiunii că poate determina magistrații să retrimită dosarul la procurori, o decizie ce ar fi putut avantaja considerabil persoana judecată.

Concret, la finalul lunii august și începutul lunii septembrie 2025, M.M.C. ar fi negociat suma în două tranșe cu martorul denunțător, care a colaborat cu procurorii anticorupție.

Flagrantul a avut loc pe 10 septembrie, într-un complex turistic din Delta Dunării, unde inculpatul a primit 60.000 de euro printr-un intermediar.

Conform comunicatului oficial emis de DNA, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpatului, care urmează să fie prezentat Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă pentru trafic de influență.

„În zilele de 29 august 2025 și 04 septembrie 2025, inculpatul M.M.C. ar fi pretins de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 180.000 de euro, promițând în schimbul sumei respective că își va exercita presupusa influență asupra judecătorilor din cadrul Tribunalului București, pentru a-i determina pe aceștia să pronunțe o soluție de restituire a cauzei la procuror, în cadrul procedurii de cameră preliminară, privind un dosar penal în care un om de afaceri a fost trimis în judecată de Parchetul European - EPPO.

În ziua de 10 septembrie 2025, în timp ce se aflau într-un complex turistic din Delta Dunării, inculpatul M.M.C. ar fi primit de la martorul respectiv, prin intermediul unei alte persoane (suspect în cauză), suma de 60.000 de euro, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante”, se pecizează în comunicatul emis de DNA.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
stirileprotv.ro
image
De ce nu e bine să arunci la gunoi CHITANȚA de la bancomat și la ce riscuri te supui? Nu o mai face niciodată
gandul.ro
image
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
mediafax.ro
image
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN cere excepții de la ordonanțele austerității
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Ultimul sondaj dă peste cap toate calculele
libertatea.ro
image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Au luat decizia finală: OUT cu selecționerul! Primul nume contactat e unul uriaș
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
observatornews.ro
image
Bărbatul din SUA care a ucis-o pe Iryna și-a motivat gestul. Nu o să îți vină să crezi ce scuză are. Conversația cu sora lui e halucinantă: 'Și vă spun, materialul a...
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Cutiile ruginite de pe marginea şoselelor din România, nelămurirea şoferilor. La ce foloseau?
playtech.ro
image
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gata! Încă un "NU" pentru jucătorul care a cerut cel mai mare salariu din istoria SuperLigii
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Veste cutremurătoare! Gabriel Șerban s-a stins din viață la doar 20 de ani. Tânărul s-a aruncat de la etajul trei după o ceartă cu iubita
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei! Ce a APUCAT să spună înainte să moară este dureros
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Decizie majoră privind plata tuturor pensiilor!
mediaflux.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
Prințul William, Kate Middleton foto Profimedia jpg
William își regretă marea slăbiciune și speră din tot sufletul ca cei trei copii ai lui să n-o moștenească
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Prima reacție a Prințului Harry după ce și-a revăzut tatăl rege la ceai. Ce-a spus mezinul despre Charles

Click! Pentru femei

image
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier