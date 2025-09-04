search
Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
87 de șpăgi în 8 zile. Un fost șef la Înmatriculări, trimis în judecată. Metodele folosite de DNA pentru a-l prinde

Publicat:

Un fost șef al Serviciului Înmatriculări din Bihor a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită în formă continuată, după ce a fost surprins că a primit 87 de șpăgi în doar opt zile, potrivit rechizitoriului procurorilor.

Bărbatul este acuzat că a primit zeci de șpăgi FOTO Arhivă
Bărbatul este acuzat că a primit zeci de șpăgi FOTO Arhivă

Un fost șef al Serviciului Înmatriculări Bihor a fost trimis în judecată de DNA Oradea pentru luare de mită în formă continuată, fiind acuzat că, în doar opt zile, a primit bani necuveniți de 87 de ori. Dosarul său a ajuns pe rolul Tribunalului Bihor la sfârșitul lunii iulie, după o anchetă care a scos la iveală modul în care mita devenise o practică sistematică la ghișeele instituției, potrivit Bihoreanul.

Investigația a pornit în aprilie 2023, după o sesizare venită din partea Direcției Generale Anticorupție, care a atras atenția asupra unor nereguli. Inițial, cercetările vizau un singur agent, dar ridicarea hardului cu imaginile de supraveghere a arătat că înregistrările recente lipseau, fiind disponibile doar filmări din anul 2021.

Ulterior, anchetatorii au descoperit că setările fuseseră modificate intenționat pentru a împiedica stocarea imaginilor, ceea ce însemna că doar cei prezenți în permanență la monitoare puteau urmări ce se petrecea la ghișeu. Chiar și după ce sistemul a fost resetat, funcția de înregistrare a fost din nou dezactivată, semn că cineva încerca să blocheze documentarea faptelor de corupție.

Camere ascunse

Pentru a obține dovezi clare, anchetatorii au folosit metode speciale, inclusiv camere ascunse, interceptări și filaje. Totodată, vechile imagini din 2021, acoperind o perioadă de 40 de zile, s-au dovedit esențiale.

Acestea au arătat că ofițerii încasau sume de bani necuvenite în mod repetat, ceea ce demonstra că fenomenul nu era accidental, ci o practică veche și constantă. Printre cei surprinși atunci se afla și cel care, ulterior, avea să fie numit șef interimar al serviciului. Din acest motiv, cazul a fost preluat de DNA Oradea, competența revenind procurorilor anticorupție.

Procurorii au documentat că, între 29 martie și 8 aprilie 2021, ofițerul a primit bani în 87 de situații distincte, însumând 8.704 lei. Banii proveneau din diferențele dintre sumele predate la ghișeu și taxele efective, restul nefiind returnat contribuabililor, dar și din plăți fără fundament legal, acceptate pentru a trece peste nereguli în dosare.

Au fost consemnate cazuri în care persoane achitau 100 de lei pentru o taxă de 85 de lei, fără să primească rest, sau plăteau 50 de lei ori 100 de lei pentru operațiuni deja achitate online, ori pentru servicii care nu presupuneau taxe. Mai mult, documentele erau depuse adesea de persoane care nu erau proprietarii autovehiculelor, fără procuri legale, iar dosarele erau acceptate fără obiecții.

Bancnote strecurate printre documente

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arătau bancnotele așezate pe birou sau printre documente și gesturile prin care acestea erau ascunse în sertare. Procurorii au reținut că schema era simplă și constant aplicată: solicitantul plătea, polițistul păstra diferența sau chiar întreaga sumă, fără justificare legală. În numai opt zile, acesta a acumulat echivalentul unui salariu lunar.

După descinderile din decembrie 2023, când polițiștii anticorupție au percheziționat sediul instituției și locuințele celor implicați, fostul șef a fost revocat din funcție și ulterior plasat sub control judiciar. Printre obligațiile impuse s-a numărat și interdicția de a lucra cu publicul, fiind mutat la compartimentul arhivă.

Deși a fost chemat la audieri de mai multe ori, inculpatul a preferat să nu dea declarații, folosindu-se de dreptul la tăcere. Pe 29 iulie 2024, procurorii DNA Oradea l-au trimis în judecată pentru luare de mită în formă continuată. În prezent, dosarul se află pe rolul Tribunalului Bihor, unde urmează să fie judecat pentru cele 87 de fapte documentate prin probe directe.

Oradea

