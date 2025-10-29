O femeie a murit, iar un bărbat este grav rănit după ce casa în care locuiau a luat foc de la jarul căzut din sobă

O femeie în vârstă de 93 de ani a murit și un bărbat de 63 de ani a fost rănit în urma unui incendiu produs într-o locuință din județul Neamț. Bărbatul a suferit arsuri pe mâini, torace şi în zona capului, fiind transportat la spital. Pompierii au stabilit că focul a fost provocat de jarul căzut din sobă.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, miercuri, la ora 05.10, în comuna Sagna pentru stingerea unui incendiu produs la o casă situată pe strada Bisericii, scrie News.

„La sosirea pompierilor incendiul se manifesta la acoperişul casei şi în interiorul a două camere, existând posibilitatea propagării la celelalte două camere. În interiorul unei camere, forţele de intervenţie au găsit o femeie în vârstă de aproximativ 93 de ani, fără semne vitale. O altă persoană, un bărbat în vârstă de 63 de ani s-a autoevacuat până la sosirea forţelor de intervenţie. Bărbatul prezenta arsuri la nivelul membrelor superioare, toracelui şi capului. Acesta a fost asistat medical de către echipajul SMURD, ulterior fiind transportat la CPU Roman”, au afirmat reprezentanţii ISU Neamţ.

În urma incendiului au ars aproximativ opt metri pătraţi din acoperiş, tâmplăria din lemn de la două ferestre şi trei uşi şi bunurile aflate în interiorul celor două camere.

Pompierii au precizat că cel mai probabil incendiul a fost provocat de jarul căzut din sobă.