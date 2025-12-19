Putin, replică dură pentru Rutte după avertismentul privind războiul: „Știi să citești? Principala țară din NATO nu ne vede ca pe un inamic”

Președintele rus Vladimir Putin a lansat, vineri, un atac dur la adresa secretarului general al NATO, Mark Rutte, în cadrul conferinței de presă de la final de an, urmărită îndeaproape de presa rusă și internațională.

Replica liderului de la Kremlin vine după avertismentele recente ale lui Mark Rutte, care a îndemnat statele europene să se pregătească pentru un posibil război de amploare cu Rusia. Putin a respins categoric aceste declarații, pe care le-a catalogat drept agresive.

„Despre ce vorbești? Chiar vreau să te întreb: ascultă, ce spui acolo, despre pregătirea pentru război cu Rusia? Știi măcar să citești? Citește Strategia de Securitate Națională a SUA”, a declarat Putin, potrivit POLITICO.

Liderul rus a susținut că, în documentele strategice ale Statelor Unite, Rusia nu este menționată ca inamic sau țintă, acuzând astfel o lipsă de logică în poziția NATO. „În noua strategie, Rusia nu este numită drept inamic… iar secretarul general al NATO se pregătește să intre în război cu noi. Ce înseamnă asta? De ce vrei ca NATO să intre în război cu Rusia, dacă principala țară din NATO nu ne vede ca pe un inamic?”, a adăugat Putin.

Critici dure și la adresa Uniunii Europene

În cadrul aceleiași conferințe, Vladimir Putin a criticat și liderii europeni, vizând intențiile Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei. Președintele rus a calificat aceste demersuri drept un „furt” comis „la vedere”.

„Furtul se face pe ascuns… aici se face pe față”, a afirmat Putin, referindu-se la discuțiile purtate în contextul summitului UE desfășurat la Bruxelles.

Totodată, liderul de la Kremlin a avertizat că folosirea activelor rusești va avea „consecințe grave”, comparând statele implicate cu „hoți”. „Este jaf… iar consecințele vor fi foarte serioase pentru hoți”, a mai spus Putin.