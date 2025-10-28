Video Incendiu într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Zeci de persoane s-au autoevacuat

Un incendiu a izbucnit marți, 28 octombrie, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin plin de deşeuri. Zeci de persoane s-au autoevacuat, şase fiind evacuaţi de echipele de căutare-salvare.

„În aceste momente, pompierii mehedinţeni intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Mihail Kogălniceanu, din municipiul Drobeta Turnu Severin. Până la sosirea forţelor de intervenţie, locatarii blocului s-au autoevacuat în siguranţă”, a transmis, marţi, ISU Mehedinţi.

Incendiul se manifestă la mai multe materiale textile aflate în interiorul apartamentului.

„Echipajele acţionează pentru lichidarea incendiului şi ventilarea casei scărilor. Totodată, aceştia au constituit echipe de căutare-salvare pentru verificarea fiecărui apartament. Pentru sprijinirea intervenţiei, la faţa locului s-a deplasat încă o autospecială de stingere din cadrul Detaşamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin”, au precizat pompierii.

ISU Mehedinți a mai anunţat că echipele de căutare-salvare au evacuat şase persoane din apartamente. Dintre acestea, una a fost evaluată de echipajul SAJ, având un atac de panică.

Aproximativ 40 de persoane se autoevacuaseră până să ajungă pompierii.

„În timpul intervenţiei, echipajele au extras din casă o butelie pentru aragaz, înlăturând astfel pericolul unei noi explozii. Accesul în apartament este îngreunat din cauza cantităţii mari de deşeuri şi obiecte adunate în interior”, a mai transmis ISU Mehedinţi.

Se lucrează în continuare pentru înlăturarea deşeurilor şi obiectelor din apartament pentru a putea identifica focarele ascunse.