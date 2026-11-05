Fragmente de dronă, descoperite într-o localitate din Neamț. Specialiștii SRI au ajuns la fața locului

Fragmente de dronă au fost descoperite joi, 5 noiembrie, într-o localitate din județul Neamț. La fața locului au intervenit echipaje de poliție, pompieri și reprezentanți ai Serviciului Român de Informații (SRI).

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„La data de 5 noiembrie, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Sagna au fost sesizaţi direct de către un bărbat cu privire la faptul că a identificat fragmente dintr-o dronă, dispersate pe o suprafaţă de aproximativ 200-300 de metri, în comuna Boghicea”, au anunţat, joi, reprezentanţii IPJ Neamţ.

La faţa locului au mers echipe de poliţişti şi pompieri din cadrul ISU Neamţ, dar şi specialiştii SRI, scrie News.ro.

Activităţile de verificare sunt în plină desfăşurare.