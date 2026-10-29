Tren de călători lovit de o dronă rusească într-o gară din Ucraina. Cel puțin 13 morți. Primarul orașului Dnipro: „Foarte mulți au fost răniți”

Cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost rănite după ce o dronă rusească a lovit un tren de pasageri aflat în gara din Dnipro, în unul dintre cele mai grave atacuri asupra infrastructurii feroviare ucrainene din ultimele luni. Oficialii de la Kiev susțin că ținta a fost o zonă aglomerată cu civili și califică incidentul drept un atac deliberat.

Gara atacată Foto: Foto: X Anton Gherașcenko

Informația a fost semnalată inițial de fostul consilier al Ministerului ucrainean de Interne, Anton Gherașcenko, care a afirmat că o dronă rusească a lovit un tren aflat în apropierea gării centrale din Dnipro.

„Doamne! Cel puțin 13 morți în Dnipro – o dronă rusă a lovit un tren în apropierea gării centrale. Mulți alții au fost răniți. Se pare că a fost un atac intenționat al rușilor, nu un accident”, a scris Anton Gherașcenko pe platforma X.

Ulterior, autoritățile ucrainene și compania feroviară de stat Ukrzaliznytsia au confirmat atacul.

Potrivit Reuters, drona a lovit un peron unde se afla un tren care urma să plece spre Zaporojie, în momentul în care în zonă se aflau numeroși pasageri.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanja, a anunțat că cel puțin 13 persoane au fost ucise, iar mai mulți răniți au fost transportați la spital. Primarul orașului, Boris Filatov, a descris incidentul drept o „tragedie”, afirmând că drona a lovit un tren civil, potrivit RTE.

Compania Ukrzaliznytsia a precizat că atacul a vizat peronul pe care se afla trenul Dnipro-Zaporojie și că, în ciuda avertizărilor privind riscul unui atac aerian, pe peron se aflau în continuare călători.

„În pofida avertismentelor privind nivelul ridicat de pericol, pe peron se aflau numeroși oameni”, a transmis compania feroviară ucraineană, precizând că echipele de intervenție au fost mobilizate imediat la fața locului.

„Foarte mulți au fost răniți”

Primarul orașului Dnipro, Borys Filatov, a confirmat bilanțul grav al atacului.

„Mulți oameni au murit. Foarte mulți au fost răniți”, a scris edilul pe Telegram.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul și a cerut noi sancțiuni împotriva Moscovei, afirmând că lovitura a vizat trenuri de pasageri și infrastructură civilă. Potrivit unor actualizări ulterioare, numărul răniților ar putea fi mai mare decât cel comunicat inițial news.abplive.

Atacul survine în contextul intensificării loviturilor rusești cu drone și rachete asupra infrastructurii și centrelor urbane din Ucraina.

Publicațiile internaționale notează că rețeaua feroviară ucraineană a devenit în ultimele luni o țintă tot mai frecventă a atacurilor rusești.