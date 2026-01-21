Bărbat din Neamț, cercetat după ce a încercat să mituiască polițiștii cu 1.500 de euro. A fost prins conducând beat

Un bărbat de 37 de ani, din comuna Pipirig, județul Neamț, a încercat să mituiască polițiștii cu 1.500 de euro, ca să nu-i întocmească dosar penal. Șoferul a fost prins conducând sub influența alcoolului.

„Deoarece conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe timpul deplasării către unitatea medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge, bărbatul a transmis în mod repetat polițiștilor că dorește să se deplaseze la domiciliul său, pentru a le oferi 1.500 de euro, cu scopul de a evita măsurile legale”, a precizat IPJ Neamț.

Cei doi polițiști au refuzat mita și au informat Serviciul Județean Anticorupție Neamț.

Astfel, bărbatul este cercetat penal, pe lângă comiterea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, şi pentru infracțiunea de dare de mită.