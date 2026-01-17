Un fragment de amforă vechi de aproape 2.000 de ani, descoperit pe şantierul autostrăzii A8: „Confirmă activitătile comerciale practicate de comunitațile de daci liberi”

Un fragment de amforă vechi de aproape 2.000 de ani a fost descoperit pe şantierul autostrăzii A8, în apropierea de Târgu Neamţ,. Directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie din municipiu spune că artefactul confirmă activitătile comerciale practicate de comunitațile de daci liberi din zona subcarpatică a Neamțului.

Este vorba de „o adevărată raritate arheologică pentru județul Neamț”, spune dr. Vasile Diaconu, directorul instituției, într-o postare pe Facebook.

„Pe traseul Autostrăzii A8, în vecinătatea oraşului Târgu Neamţ, echipa de tineri arheologi a descoperit, într-o aşezare a dacilor liberi (sec. II-III p. HR.), un fragment dintr-o amforă care păstrează pe gâtul ei litera greceasca "Fi", pictată cu roşu. Spre deosebire de cartuşele ştampilate care apar pe unele amfore şi care indică atelierele unde au fost produse, semnele pictate sau incizate pot indica iniţiale ale unor nume de persoane care aveau în posesie aceste recipiente pentru ulei de măsline şi vin", a detaliat dr. Vasile Diaconu.

Potrivit directorului Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, „prin acest artefact deosebit se confirmă, odată în plus, activitătile comerciale practicate de comunitațile de daci liberi din zona subcarpatică” a județului.

„Reafirm și cu acest prilej, chiar dacă am constatat că patrimoniul arheologic este aproape ignorat chiar de către cei care ar trebui să-l promoveze mai bine, că județul Neamț are o adevărată bogăție arheologică, care poate fi o adevărată carte de vizită pentru această zonă”, a mai spus dr. Vasile Diaconu.

Amintim că, în 2011, una dintre amforele expuse în parcul de lângă Primăria Constanței a fost distrusă de vandali necunoscuți. Obiectul vandalizat face parte din istoria vechii cetăți Tomis, avea o vechime estimată la peste 2000 de ani și era expus lângă zidurile din centrul orașului.