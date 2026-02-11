O companie mare din energie coboară prețul curentului aproape de 1 leu/kWh pentru a-și păstra clienții, pe fondul concurenței tot mai dure

O companie importantă de pe piața energiei electrice din România a venit cu o ofertă neașteptată pentru consumatorii casnici, reducând prețul final al curentului până aproape de pragul psihologic de 1 leu/kWh.

PPC Energie, companie din grupul grec cu același nume și al doilea cel mai mare furnizor de electricitate din România, încearcă să-și mențină baza de clienți într-o piață tot mai competitivă. Furnizorul a lansat o ofertă specială pentru consumatorii casnici care iau în calcul schimbarea furnizorului, reducând prețul final al energiei până aproape de pragul psihologic de 1 leu/kWh.

Conform datelor publicate de Profit.ro, noua ofertă PPC include toate costurile reglementate – tarifele de rețea, serviciile de furnizare, certificatele verzi, taxa de cogenerare, contribuția CfD, acciza și TVA. În funcție de zona de distribuție, prețurile finale ajung la 1,16 lei/kWh, 1,18 lei/kWh, 1,20 lei/kWh sau 1,24 lei/kWh.

Pe lângă aceste tarife, compania aplică și o reducere fixă de 10 lei pe lună, pe o perioadă de 12 luni. Discountul se scade direct din factură, iar efectul este mai vizibil pentru consumatorii cu un consum redus, scrie publicația citată.

Astfel, într-o zonă unde prețul final este de 1,16 lei/kWh: la un consum de 200 kWh/lună, după aplicarea reducerii, costul efectiv ajunge la 1,11 lei/kWh; la un consum de 100 kWh/lună, prețul scade la 1,06 lei/kWh.

Anterior, PPC avea în ofertă tarife finale cuprinse între 1,25 și 1,33 lei/kWh, însă pentru contracte pe termen lung, de trei ani.

Presiune din partea concurenței

Mișcarea PPC vine într-un moment în care competiția pe piața furnizării de energie s-a intensificat. Nova Power & Gas a lansat două oferte promoționale care, pentru o perioadă limitată, sunt mai avantajoase decât cele ale Hidroelectrica.

Consumatorii care semnează contracte cu Nova până la 25 februarie pot beneficia de: un preț de 0,352 lei/kWh pentru energia marfă, valabil timp de 4 luni, până la 30 iunie 2026; sau un preț de 0,43 lei/kWh, valabil 6 luni, până la 31 august 2026.

După expirarea acestor perioade promoționale, tariful devine variabil și poate fi modificat de furnizor cu un preaviz de 30 de zile.

La finalul anului trecut, Nova Power & Gas anunța o ofertă cu preț final sub 1 leu/kWh în anumite zone de distribuție, devenind un competitor direct pentru Hidroelectrica.

Hidroelectrica menține tariful

În paralel, Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie regenerabilă din România și furnizor pentru aproximativ un milion de clienți, a anunțat că își păstrează neschimbat prețul în această lună. Energia activă este oferită la: 0,450 lei/kWh (fără TG), respectiv 0,45363 lei/kWh (cu TG inclus –tariful de transport, componenta de introducere în rețea).

Oferta Hidroelectrica este valabilă pentru contractare până la 31 martie 2026.