Ministerul Transporturilor anunță câți kilometri de autostradă va da în exploatare în 2026

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, le-a transmis miercuri preşedinţilor de Consilii Judeţene că ministerul este pregătit să dea, anul acesta, în exploatare un număr important de km de drumuri de mare viteză, singura condiţie fiind asigurarea bugetului de investiţii.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a participat miercuri la o întâlnire cu preşedinţii de consilii judeţene din toată ţara.

”Am prezentat o situaţie la zi a tuturor lucrărilor şi proiectelor de infrastructură rutieră şi i-am asigurat pe participanţi că Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este pregătit să dea, anul acesta, în exploatare un număr important de km de drumuri de mare viteză”, arată ministrul Transporturilor.

”255 kilometri vor fi gata până la finalul anului 2026, singura condiţie fiind asigurarea unui buget necesar pentru investiţii”, a mai afirmat Ciprian Şerban.