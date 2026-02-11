Radu Miruță, întâlnire la Bruxelles cu omologul ucrainean. „Sprijinul României pentru Ucraina, o investiţie în securitatea noastră”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a reafirmat, miercuri, angajamentul României de a sprijini Ucraina prin programe bilaterale de instruire şi prin participarea la iniţiative internaţionale, în cadrul întâlnirii avute cu omologul său ucrainean, Mykhailo Fedorov, la Bruxelles.

Discuțiile au vizat evoluţiile de securitate din regiunea Mării Negre, sprijinul acordat Ucrainei pentru consolidarea capacităţilor de apărare şi coordonarea eforturilor în contextul agresiunii ilegale şi neprovocate a Federaţiei Ruse, a informat MApN printr-un comunicat transmis Agerpres.

„România şi-a reafirmat angajamentul de a sprijini Ucraina prin programe bilaterale de instruire şi prin participarea la iniţiative internaţionale, inclusiv la nivel european, pentru valorificarea oportunităţilor comune din domeniul industriei de apărare şi al cooperării tehnologice, precum SAFE şi BraveTech EU”, se arată în comunicat.

Partea ucraineană a apreciat donarea de către România a sistemului PATRIOT şi contribuţia financiară la mecanismul NATO – Prioritised Ukraine's Requirements List (PURL), considerate importante pentru consolidarea rezilienţei forţelor armate ucrainene.

În cadrul întrevederii au fost abordate şi perspectivele sprijinului pe termen mediu şi lung în formate multinaţionale, creşterea interoperabilităţii şi consolidarea arhitecturii regionale de securitate.

„Sprijinul României pentru Ucraina reprezintă o investiţie directă în securitatea Europei şi a NATO, o investiţie în securitatea noastră. Vom continua să contribuim activ la eforturile comune de apărare şi descurajare, prin instruire, participare la misiuni internaţionale şi implicare în iniţiative multinaţionale”, a declarat ministrul român al Apărării.

Întrevederea a reconfirmat nivelul excelent al dialogului bilateral şi angajamentul comun pentru aprofundarea cooperării în domeniul apărării, în beneficiul stabilităţii euroatlantice şi al securităţii regionale, precizează MApN.