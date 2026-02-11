Mihai Rotaru, transportat de urgență la spital după un accident la schi. Accidentul, petrecut în Franța

Mihai Rotaru, acționarul majoritar al Universității Craiova, ar fi fost implicat într-un accident la schi, petrecut în Franța. Omul de afaceri ar fi fost transportat la spital și operat de urgență.

Patronul clubului din Bănie ar fi suferit o fractură la claviculă și mai multe fisuri la nivelul coastelor. Intervenția chirurgicală ar fi avut loc la scurt timp după accident, iar în prezent acesta s-ar afla în afara oricărui pericol, în perioada post-operatorie, notează Fanatik.

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, ar fi fost implicat într-un accident la schi petrecut în Franța. Tot în Franța, la Meribel, s-a accidentat grav fostul pilot german Michael Schumacher.

Incidentul ar fi avut loc într-o stațiune montană din Franța, unde Mihai Rotaru s-ar fi aflat împreună cu familia. În urma căzăturii, ar fi fost necesară intervenția medicală imediată.

Mihai Rotaru a preluat conducerea clubului Universitatea Craiova în 2013 și este principalul finanțator al grupării. În actualul sezon de Superligă, formația din Bănie ocupă primul loc după 26 de etape și se află în lupta pentru titlu, având totodată parcurs activ și în Cupa României Betano.

În această stagiune, Universitatea Craiova a revenit în cupele europene, însă a fost eliminată în UEFA Conference League după dubla cu AEK, încheiată cu înfrângere în Grecia. Oltenii sunt lideri în Superligă, cu un punct peste Rapid și Dinamo.

Acuzat că se implică peste măsură la echipă

Giedrius Arlauskis (38 de ani), fostul portar de la Unirea Urziceni, FCSB și CFR Cluj l-a acuzat pe Mihai Rotaru, patronul echipei de la care s-a retras din fotbal, că vrea să controleze absolut tot la Craaiova și că este implicat chiar mai mult decât Gigi Becali, care recunoaște public că decide inclusiv formula de start și schimbările.

„N-am înțeles nimic (n.r. la Craiova). Omul era și antrenor, și patron, și secretar, și impresar, și bucătar. Deci controla tot! Incredibil.

(n.r. Mai mult decât Gigi) Gigi are oamenii lui acolo și oamenii lui Gigi nu spun de fiecare dată tot ce se întâmplă acolo. Mai apără echipa, să nu facă rău echipei. Dar la Rotaru tot se spune”, a declarat Giedrius Arlauskis, citat de Iamsport.