Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
Dezvăluirea unui fost șef de poliție: Ce i-ar fi spus Trump despre Epstein încă din 2006

Publicat:
Ultima actualizare:

Donald Trump ar fi declarat încă din 2006 că „toată lumea” știa despre comportamentul „dezgustător” al lui Jeffrey Epstein, arată un rezumat al unui interviu realizat de FBI în 2019, publicat recent de Departamentul de Justiție al SUA în cel mai nou set de documente din dosarul Epstein. Informația a fost oferită atunci de un fost șef al poliției din Florida.

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Documentul redă afirmațiile unui fost șef al poliției din Palm Beach, care a declarat anchetatorilor FBI că a primit un apel telefonic de la Trump în iulie 2006, după ce autoritățile locale au deschis o anchetă privind activitățile lui Epstein. Potrivit acestuia, Trump i-ar fi spus: „Slavă Domnului că îl opriți, toată lumea știa că făcea asta”, potrivit BBC.

Acesta este identificat drept șeful poliției din Palm Beach la momentul respectiv, funcție ocupată atunci de Michael Reiter. Acesta a confirmat pentru Miami Herald că el este persoana care a primit apelul.

Potrivit rezumatului FBI, Trump ar fi afirmat că l-a exclus pe Epstein din clubul său Mar-a-Lago și că „oamenii din New York știau că este dezgustător”.

De asemenea, fostul șef al poliției din Florida, Michael Reiter, susține că Trump i-ar fi spus că Ghislaine Maxwell era „operativa” lui Epstein și că autoritățile ar trebui să se concentreze asupra ei. Maxwell a fost condamnată în 2021 pentru rolul său în recrutarea de minore pentru Epstein.

Fostul șef al poliției mai afirmă că Trump i-ar fi spus că a fost în preajma lui Epstein în timp ce acesta era în compania unor adolescente, dar că „a plecat imediat”. Totodată, Trump ar fi fost una dintre „primele persoane” care au contactat poliția din Florida după ce a aflat despre investigație.

Președintele SUA a negat în mod constant că ar fi avut cunoștință despre infracțiunile lui Epstein. În 2019, după arestarea lui Epstein, Trump declara că nu a avut „nicio idee” despre activitățile acestuia și că nu mai vorbise cu el de „foarte, foarte mulți ani”.

Într-o reacție pentru BBC, un oficial al Departamentului de Justiție a precizat că nu există dovezi care să confirme că Trump a contactat autoritățile în urmă cu 20 de ani. La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că apelul „ar fi putut sau nu să aibă loc”, subliniind că poziția președintelui rămâne aceea că l-a exclus pe Epstein din Mar-a-Lago din cauza comportamentului său.

„Ceea ce președintele Trump a spus întotdeauna este că l-a dat afară pe Jeffrey Epstein din clubul său Mar-a-Lago pentru că Jeffrey Epstein era un individ dubios. Și acest lucru rămâne valabil și în cazul acestui apel. Dacă a avut loc, el confirmă exact ceea ce președintele Trump a spus de la început”, a declarat Karoline Leavitt, marți, 10 februarie, la Casa Albă.

Relatările apar în contextul audierii recente a lui Ghislaine Maxwell în fața Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA. Maxwell, care execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare, a refuzat să răspundă la întrebări, invocând dreptul constituțional de a nu se autoincrimina.

Avocatul său a declarat că aceasta ar fi dispusă să coopereze în schimbul unei eventuale clemențe, idee respinsă public de Donald Trump.

SUA

