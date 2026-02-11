Video Adăpost de câini din Vrancea, închis după apariţia unor imagini cu maltratarea şi eutanasierea animalelor. „Veterinarul nu trebuie să mai atingă vreodată un animal”

Activitatea adăpostului privat de câini din localitatea Suraia a fost suspendată de autorităţi, după apariţia în spaţiul public a unor imagini care surprind modul în care au fost trataţi şi eutanasiaţi câinii, a informat, miercuri, DSVSA.

"Activitatea adăpostului privat de la Suraia a fost suspendată, în primul rând, pentru modul în care au fost maltrataţi câinii şi eutanasiaţi. Aseară (marţi - n.r.), începând cu ora 20:00, am văzut pentru prima dată imaginile. Nu a ştiut nimeni ce se petrece acolo cu adevărat. Noi (DSVSA - n.r.) nu avem obligaţia de a fi prezenţi la capturarea sau eutanasierea câinilor. Afirmaţiile care spun că noi am ştiut ce se petrece acolo sunt total nefondate şi neadevărate. Nimeni nu ar permite aşa ceva, mai ales DSVSA", a declarat, pentru Agerpres, Mihai Cristinel, director executiv în cadrul DSVSA Vrancea.

El a precizat că au fost sesizate instituţiile competente pentru continuarea verificărilor şi aplicarea măsurilor legale.

"Am făcut plângere la Colegiul Medicilor Veterinari Vrancea, care poate ridica atestatul de liberă practică. Poliţia, la rândul său, anchetează faptele de natură penală. Câinii care se aflau în adăpost la momentul controlului vor fi sterilizaţi şi daţi spre adopţie. Avem deja solicitări în acest sens. S-a încheiat cu activitatea de eutanasiere în acel adăpost. Vom colabora în continuare cu instituţiile statului şi sper ca astfel de cazuri să nu se mai repete. Niciodată!", a subliniat directorul.

Potrivit autorităţilor, la momentul controlului, în adăpostul privat se aflau circa 205 animale.

Măsura suspendării activităţii a fost dispusă de DSVSA Vrancea, împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi reprezentanţi ai Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul IPJ Vrancea.

Marţi, pe reţelele de socializare ale unui ONG care are ca obiect de activitate protecţia animalelor au fost publicate imagini care ar fi fost surprinse în adăpostul privat de la Suraia, unde un câine era maltratat şi mai apoi eutanasiat. Adăpostul ar fi fost gestionat de un medic veterinar.

Ancheta este în desfăşurare.

Asociația pentru protecția animalelor Kola Kariola a reacționat șa această decizie.

”Activitatea din LAGĂRUL SURAIA a fost suspendata! Un loc ca acela, trebuie INCHIS, unui veterinar care comite acele atrocitati nu-i poti suspenda activitatea, trebuie sa-i interzici sa mai atinga vreodata vreun animal. In comunicat nu vedem nimic despre cainii de acolo. Nu este suficient, nu ne oprim! Pot spune că acest lucru s-a întâmplat în al doisprezecelea ceas, pentru că niciodată nu este prea târziu să faci ceea ce este corect. Este momentul în care DSVSA Vrancea a făcut ceea ce trebuia să facă”, potrivit unei postări pe Facebook