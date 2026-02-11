search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Adăpost de câini din Vrancea, închis după apariţia unor imagini cu maltratarea şi eutanasierea animalelor. „Veterinarul nu trebuie să mai atingă vreodată un animal”

0
0
Publicat:

Activitatea adăpostului privat de câini din localitatea Suraia a fost suspendată de autorităţi, după apariţia în spaţiul public a unor imagini care surprind modul în care au fost trataţi şi eutanasiaţi câinii, a informat, miercuri, DSVSA.

Adăpostul a fost închis FOTO: Facebook/Kola Kariola
Adăpostul a fost închis FOTO: Facebook/Kola Kariola

"Activitatea adăpostului privat de la Suraia a fost suspendată, în primul rând, pentru modul în care au fost maltrataţi câinii şi eutanasiaţi. Aseară (marţi - n.r.), începând cu ora 20:00, am văzut pentru prima dată imaginile. Nu a ştiut nimeni ce se petrece acolo cu adevărat. Noi (DSVSA - n.r.) nu avem obligaţia de a fi prezenţi la capturarea sau eutanasierea câinilor. Afirmaţiile care spun că noi am ştiut ce se petrece acolo sunt total nefondate şi neadevărate. Nimeni nu ar permite aşa ceva, mai ales DSVSA", a declarat, pentru Agerpres, Mihai Cristinel, director executiv în cadrul DSVSA Vrancea.

El a precizat că au fost sesizate instituţiile competente pentru continuarea verificărilor şi aplicarea măsurilor legale.

"Am făcut plângere la Colegiul Medicilor Veterinari Vrancea, care poate ridica atestatul de liberă practică. Poliţia, la rândul său, anchetează faptele de natură penală. Câinii care se aflau în adăpost la momentul controlului vor fi sterilizaţi şi daţi spre adopţie. Avem deja solicitări în acest sens. S-a încheiat cu activitatea de eutanasiere în acel adăpost. Vom colabora în continuare cu instituţiile statului şi sper ca astfel de cazuri să nu se mai repete. Niciodată!", a subliniat directorul.

Potrivit autorităţilor, la momentul controlului, în adăpostul privat se aflau circa 205 animale.

Măsura suspendării activităţii a fost dispusă de DSVSA Vrancea, împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi reprezentanţi ai Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul IPJ Vrancea.

Marţi, pe reţelele de socializare ale unui ONG care are ca obiect de activitate protecţia animalelor au fost publicate imagini care ar fi fost surprinse în adăpostul privat de la Suraia, unde un câine era maltratat şi mai apoi eutanasiat. Adăpostul ar fi fost gestionat de un medic veterinar.

Ancheta este în desfăşurare.

Asociația pentru protecția animalelor Kola Kariola a reacționat șa această decizie.

”Activitatea din LAGĂRUL SURAIA a fost suspendata!  Un loc ca acela, trebuie INCHIS, unui veterinar care comite acele atrocitati nu-i poti suspenda activitatea, trebuie sa-i interzici sa mai atinga vreodata vreun animal. In comunicat nu vedem nimic despre cainii de acolo. Nu este suficient, nu ne oprim! Pot spune că acest lucru s-a întâmplat în al doisprezecelea ceas, pentru că niciodată nu este prea târziu să faci ceea ce este corect. Este momentul în care DSVSA Vrancea a făcut ceea ce trebuia să facă”, potrivit unei postări pe Facebook

Focşani

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
digi24.ro
image
Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația
stirileprotv.ro
image
Care este ora limită până la care poți să mănânci ciorbă
gandul.ro
image
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
mediafax.ro
image
Cristi Tănase a scuipat fanii, ca şi Baiaram, dar nu a fost suspendat! Istoricul deciziilor contradictorii ale Comisiei de Disciplină
fanatik.ro
image
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
libertatea.ro
image
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Mihai Rotaru a suferit un accident grav de schi în Franța
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
CSM vrea ca şoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie să nu mai poată conduce până la decizia finală
observatornews.ro
image
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Produsul cu cel mai mare adaos comercial din lume. Nu este nimic scump, dar nu poţi trăi fără el
playtech.ro
image
Veste şoc: Mihai Rotaru, accident teribil la schi! Preşedintele Universităţii Craiova are fractură la claviculă şi multiple fisuri la coaste şi va fi operat în România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Fiul unei foste vedete TV s-a stins din viață subit, la doar 4 luni: „Aș vrea să te pot ține din nou în brațe”
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!
romaniatv.net
image
Prețul alimentelor va fi controlat! Când intervine ministrul Agriculturii
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Ioana Ginghină spune că nu mai scapă de Alexandru Ciucu după ce emisiunea La Măruță a fost scoasă de pe post
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
”Annus horribilis” la Palat! După colaborarea cu Epstein, viitoarea regină are probleme

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie, despre cea mai bună perioadă din viața ei: „Eram dată afară din cluburile de noapte!”

Click! Sănătate

image
Artistul celebru depistat cu două tipuri de cancer