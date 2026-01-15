Corupție la ANAF. Cinci inspectori antifraudă au recunoscut că au luat mită în mod repetat şi au scăpat de închisoare

Cinci inspectori antifraudă din București au recunoscut că au luat mită în mod repetat de la oameni de afaceri, pentru a obține pedepse mai blânde, în urma acordurilor de recunoaștere a vinovăției încheiate cu DNA.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat, joi, 15 ianuarie, că cinci inspectori antifraudă din București și trei persoane implicate în afaceri private au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, prin care și-au admis implicarea în fapte de corupție.

Aceștia au recunoscut că au primit mită în mod repetat de la oameni de afaceri, pentru a limita controalele fiscale și pentru a evita întocmirea de plângeri penale, beneficiind astfel de pedepse mai blânde.

Cei cinci inspectori vizați sunt:

* Marin Marius-Eduard, inspector antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București, acuzat de luare de mită în formă continuată;

* Aurică Costică, inspector antifraudă, acuzat de luare de mită în formă continuată;

* Istrati Bogdan, șef serviciu, acuzat de trafic de influență și dare de mită;

* Ivan Ionuț-Bogdan, șef serviciu, acuzat de două fapte de trafic de influență;

* Ionescu Valentin-George, inspector antifraudă, acuzat de complicitate la dare de mită.

Alte persoane implicate în faptele de corupție din acelaşi dosar sunt Z.T. și L.D., administratori ai unei societăți comerciale, acuzați de dare de mită în formă continuată şi Z.J., persoană fără calitate specială, acuzată de complicitate la dare de mită, potrivit comunicatului DNA.

Mite de zeci de mii de lei

În noiembrie 2024, inspectorii Aurică Costică și Marin Marius-Eduard au efectuat un control la o companie de transport alternativ de persoane, administrată de E.T. și M.A.G., și au constatat mai multe nereguli. Pentru a evita sancțiuni și sesizarea penală, șeful serviciului, Istrati Bogdan, a acceptat, printr-un intermediar, o mită de 9.000 de euro pentru a influența inspectorii subordonați.

Ulterior, Ivan Ionuț-Bogdan a pretins 75.000 de lei, tot printr-un intermediar, pentru a folosi influența asupra inspectorilor care efectuau controlul. Din această sumă, Istrati Bogdanle-a dat 20.000 de lei celor doi inspectori (10.000 lei fiecăruia), pentru a finaliza controlul fără întocmirea unei sesizări penale, iar restul şi i-a oprit el.

Anterior, în februarie-martie 2023, Ivan Ionuț-Bogdan a primit prin același mecanism 50.000 de lei de la aceiași administratori de firme, pentru a determina inspectorii să soluționeze favorabil controalele.

Într-o altă împrejurare, în perioada aprilie-august 2024, inspectorii Marin Marius-Eduard și Aurică Costică au primit 20.000 de lei de la Ionescu Valentin-George pentru a limita verificările într-o societate din domeniul comerțului cu legume și fructe, iar controlul a fost realizat astfel încât să fie raportate doar neregulile deja constatate și să fie stopată extinderea verificărilor care ar fi putut conduce la sesizări penale.

În septembrie-octombrie 2025, Z.T. și L.D., administratori ai unei alte societăți, au dat mită unui inspector antifraudă pentru a finaliza favorabil un control la depozitele firmei, unde se constatase un plus de marfă de 160.000 de lei. Suma a fost remisă inițial prin intermediul lui Z.J. și a inspectorului Ionescu Valentin-George, iar ulterior direct, pentru a urgenta desigilarea depozitelor.

Au scăpat de închisoare

Toți cei opt inculpați și-au recunoscut faptele în prezența avocaților și au fost condamnaţi astfel: Marin Marius-Eduard: 3 ani închisoare, cu suspendarea executării și amendă de 40.000 lei; Aurică Costică: 2 ani și 6 luni închisoare, cu suspendare; Ivan Ionuț-Bogdan: 2 ani închisoare, cu suspendare; Istrati Bogdan și Ionescu Valentin-George: 2 ani și 8 luni închisoare, cu suspendare; Z.T. și L.D.: 1 an și 8 luni închisoare, cu suspendare şi Z.J.: 2 ani închisoare, cu suspendare.

Celor cinci inspectori li s-a interzis, pentru perioade între 3 și 5 ani, exercitarea drepturilor de a ocupa funcții publice sau orice funcție ce implică autoritate de stat, iar doi dintre ei, Marin și Aurică, nu mai pot profesa ca inspectori antifraudă.

Toți cei opt inculpați vor presta 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Măsuri asiguratorii pentru confiscarea sumelor primite ca mită au fost dispuse pentru inculpații Marin Marius-Eduard, Aurică Costică, Ivan Ionuț-Bogdan și Z.T. În continuare, cercetările sunt în desfășurare pentru E.T. și M.A.G.

Dosarul de urmărire penală și acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului București, au mai prcizat procuroii DNA în comunicatul citat.