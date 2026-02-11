Firmă din Gorj, acuzată că a exploatat ilegal agregate minerale din albia Jiului. La cât se ridică prejudiciul

O societate comercială din județul Gorj este acuzată că ar fi extras ilegal agregate minerale din albia minoră a râului Jiu, provocând un prejudiciu de aproape un milion de lei domeniului public administrat de Apele Române.

Mai multe percheziții au fost efectuate marți, 10 februarie 2026, în județul Gorj, într-un dosar ce vizează balastierele S.C. Optimus SRL din județul Gorj, potrivit Administrației Bazinale de Apă (ABA) Jiu.

Neregulile au fost descoperite în urma unor controale desfășurate anul trecut, iar cazul a fost transmis Poliției pentru continuarea cercetărilor.

„În urma controalelor din teren, în anul 2025 asupra societății în cauză, inspectorii A.B.A Jiu (Apele Române Jiu) au constatat exploatarea ilegală a agregatelor minerale din albia minoră, fiind stabilit un prejudiciu în valoare de 947. 833 lei, adus domeniului public administrat de către Apele Române, dar și alte nereguli pentru care s-au aplicat amenzi în valoare de 150.000 lei (la punctul de lucru din Sărdănești 75.000 lei; la punctul de lucru Voinigești 75.000 lei)”, precizează ABA Jiu, miercuri, 11 februarie, într-un comunicat postat pe Facebook,

În urma constatărilor rezultate din activitatea de inspecție și control, Administrația Bazinală de Apă Jiu (Apele Române Jiu) a întocmit documentația tehnică și de constatare, iar pe 13 noiembrie 2025, a transmis sesizarea penală către Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, în atenția Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, pentru continuarea cercetărilor conform competențelor legale.

Administrația Bazinală de Apă Jiu (Apele Române Jiu) subliniază că „activitatea de inspecție și control se desfășoară cu respectarea strictă a legislației, în mod obiectiv și imparțial, având ca scop protejarea resurselor de apă, a mediului înconjurător și a interesului public”.

De la începutul anului 2026, Serviciul de Inspecție al Apele Române Jiu a aplicat 13 amenzi în valoare de 530 000 de lei.

„Totodată, precizăm că A.B.A Jiu (Apele Române Jiu) cooperează permanent cu instituțiile abilitate ale statului, iar pe parcursul anului 2026 vor fi intensificate acțiunile comune de control cu structurile de specialitate ale IPJ Gorj și din celelalte județe unde are subunități (Dolj, Mehedinți, Hunedoara) în vederea combaterii exploatării ilegale de agregate minerale și a infracționalității asociate acestui domeniu”, mai precizează ABA Jiu.

În 2025, ca urmare a activităților desfășurate de Serviciul Inspecția Bazinală a Apelor al Apele Române Jiu, au fost formulate mai multe sesizări penale, pentru firmele care exploatează agregate minerale, valoarea totală a prejudiciilor constatate depășind un milion de euro, mai arată sursa citată.