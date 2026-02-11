search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Firmă din Gorj, acuzată că a exploatat ilegal agregate minerale din albia Jiului. La cât se ridică prejudiciul

0
0
Publicat:

O societate comercială din județul Gorj este acuzată că ar fi extras ilegal agregate minerale din albia minoră a râului Jiu, provocând un prejudiciu de aproape un milion de lei domeniului public administrat de Apele Române.

Firma e acuzată că a exploatat ilegal agregate minerale din albia rîului. FOTO ABA Jiu
Firma e acuzată că a exploatat ilegal agregate minerale din albia rîului. FOTO ABA Jiu

Mai multe percheziții au fost efectuate marți, 10 februarie 2026, în județul Gorj, într-un dosar ce vizează balastierele S.C. Optimus SRL din județul Gorj, potrivit Administrației Bazinale de Apă  (ABA) Jiu.

Neregulile au fost descoperite în urma unor controale desfășurate anul trecut, iar cazul a fost transmis Poliției pentru continuarea cercetărilor.

„În urma controalelor din teren, în anul 2025 asupra societății în cauză, inspectorii A.B.A Jiu (Apele Române Jiu) au constatat exploatarea ilegală a agregatelor minerale din albia minoră, fiind stabilit un prejudiciu în valoare de 947. 833 lei, adus domeniului public administrat de către Apele Române, dar și alte nereguli pentru care s-au aplicat amenzi în valoare de 150.000 lei (la punctul de lucru din Sărdănești 75.000 lei; la punctul de lucru Voinigești 75.000 lei)”, precizează ABA Jiu, miercuri, 11 februarie, într-un comunicat postat pe Facebook,

În urma constatărilor rezultate din activitatea de inspecție și control, Administrația Bazinală de Apă Jiu (Apele Române Jiu) a întocmit documentația tehnică și de constatare, iar pe 13 noiembrie 2025, a transmis sesizarea penală către Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, în atenția Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, pentru continuarea cercetărilor conform competențelor legale.

Administrația Bazinală de Apă Jiu (Apele Române Jiu) subliniază că „activitatea de inspecție și control se desfășoară cu respectarea strictă a legislației, în mod obiectiv și imparțial, având ca scop protejarea resurselor de apă, a mediului înconjurător și a interesului public”.

De la începutul anului 2026, Serviciul de Inspecție al Apele Române Jiu a aplicat 13 amenzi în valoare de 530 000 de lei.

„Totodată, precizăm că A.B.A Jiu (Apele Române Jiu) cooperează permanent cu instituțiile abilitate ale statului, iar pe parcursul anului 2026 vor fi intensificate acțiunile comune de control cu structurile de specialitate ale IPJ Gorj și din celelalte județe unde are subunități (Dolj, Mehedinți, Hunedoara) în vederea combaterii exploatării ilegale de agregate minerale și a infracționalității asociate acestui domeniu”, mai precizează ABA Jiu.

În 2025, ca urmare a activităților desfășurate de Serviciul Inspecția Bazinală a Apelor al Apele Române Jiu, au fost formulate mai multe sesizări penale, pentru firmele care exploatează agregate minerale, valoarea totală a prejudiciilor constatate depășind un milion de euro, mai arată sursa citată.

Târgu-Jiu

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
digi24.ro
image
Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația
stirileprotv.ro
image
Care este ora limită până la care poți să mănânci ciorbă
gandul.ro
image
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
mediafax.ro
image
Cristi Tănase a scuipat fanii, ca şi Baiaram, dar nu a fost suspendat! Istoricul deciziilor contradictorii ale Comisiei de Disciplină
fanatik.ro
image
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
libertatea.ro
image
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Mihai Rotaru a suferit un accident grav de schi în Franța
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
CSM vrea ca şoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie să nu mai poată conduce până la decizia finală
observatornews.ro
image
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Produsul cu cel mai mare adaos comercial din lume. Nu este nimic scump, dar nu poţi trăi fără el
playtech.ro
image
Veste şoc: Mihai Rotaru, accident teribil la schi! Preşedintele Universităţii Craiova are fractură la claviculă şi multiple fisuri la coaste şi va fi operat în România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Fiul unei foste vedete TV s-a stins din viață subit, la doar 4 luni: „Aș vrea să te pot ține din nou în brațe”
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!
romaniatv.net
image
Prețul alimentelor va fi controlat! Când intervine ministrul Agriculturii
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Ioana Ginghină spune că nu mai scapă de Alexandru Ciucu după ce emisiunea La Măruță a fost scoasă de pe post
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
”Annus horribilis” la Palat! După colaborarea cu Epstein, viitoarea regină are probleme

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie, despre cea mai bună perioadă din viața ei: „Eram dată afară din cluburile de noapte!”

Click! Sănătate

image
Artistul celebru depistat cu două tipuri de cancer