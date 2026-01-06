search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
Video Un bărbat a murit după ce mașina în care se afla s-a ciocnit cu o alta, pe E 85, în județul Neamț. Doi copii și trei adulți sunt răniți

Un grav accident rutier a avut loc marți după-amiază pe E 85, în comuna Săbăoani din județul Neamț. Un bărbat a murit şi alte cinci persoane, între care doi copii, au ajuns la spital, după ce două autoturisme au intrat în coliziune.

Tragedia a avut loc în jurul orei 16, în satul Traian, relatează Mesagerul de Neamț

La locul accidentului au intervenit forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de pompieri Roman, o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare și prim ajutor, o autospecială de descarcerare grea, o ambulanță SMURD TIM și una SMURD EPA, alături de două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și echipaje ale IPJ.

Până la sosirea echipajelor de intervenție, patru persoane au fost evacuate din autoturisme, iar un copil a fost scos de participanții la trafic. În urma impactului, conducătorul unuia dintre autoturisme a rămas încarcerat. Pompierii au acționat cu echipamentele specifice pentru extragerea victimei, un bărbat în vârstă de 41 de ani, aflat în stare de inconștiență. Acesta a fost preluat de echipajul SMURD TIM, care a început manevrele de resuscitare, însă, din păcate, bărbatul nu a răspuns, fiind declarat decesul de către medic, potrivit ISU Neamț.

Doi copii, printre răniți

O femeie de 37 de ani și doi copii, în vârstă de 3 și 9 ani, au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportați la spital de un echipaj SAJ.

Alți doi adulți - o femeie de 47 de ani și un bărbat de 51 de ani - care prezentau traumatisme la nivelul toracelui și membrelor superioare, au fost preluați de echipaje SMURD și SAJ și transportate la CPU Roman.

Pe durata intervenției, pompierii au asigurat și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de circulație, fiind necesară și curățarea carosabilului, precum și îndepărtarea autoturismelor avariate.

Accidentul a avut loc pe E 85. Captură video Mesagerul de Neamț
Accidentul a avut loc pe E 85. Captură video Mesagerul de Neamț

Un pompier a sărit să dea o mână de ajutor până la sosirea echipajelor

Până la sosirea echipajelor, un rol important l-a avut plt. Smochină Dragoș, pompier și paramedic în cadrul Detașamentului de pompieri Roman.

„Colegul nostru, plt. Smochină Dragoș, se afla în trafic la câteva mașini distanță de cele două implicate în accident. Fără să ezite s-a îndreptat către locul evenimentului. Ca și cum s-ar fi aflat la intervenție Dragoș a evaluat situația și a constatat că într-unul autoturisme, ce se afla în afara părții carosabile, s-au aflat două persoane care s-au autoevacuat. În celalalt autoturism, pe bancheta din spatele conducătorulu auto (care era încarcerat) se afla un copil blocat. Ajutat de încă o persoană a scos copilul din autoturism. Copilul, conștient și cooperant, a fost evaluat după care a fost așezat într-o poziție stabilă. A fost asistat permanent până a ajuns un echipaj SMURD care l-a preluat pentru îngrijiri medicale. După ce a predat copilul echipajului SMURD, Dragoș a prezentat comandantului intervenției date despre eveniment”, scrie pe pagina de Facebook a ISU Neamț.

Dragoș este pompier și paramedic la Detașamentul de pompieri Roman din anul 2018 după ce a absolvit Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă din Boldești. 

Amintim că luni, 5 decembrie, opt persoane - trei adulți și cinci copii - au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în județul Argeș, în care au fost implicate două autoturisme.

Pe 1 ianuarie, cinci persoane au fost transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, după ce au fost rănite în urma unui accident produs pe DN1, în Hula Bradului.

