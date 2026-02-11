Rusia a atacat în plină zi orașul Liov cu rachete Kinjal

Forțele ucrainene de apărare antiaeriană au interceptat miercuri două rachete hipersonice Kinjal lansate de Rusia într-un atac în plină zi asupra orașului Liov, situat în vestul Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, relatează EFE, citându-l pe primarul orașului, Andri Sadovîi.

Edilul a menționat pe canalul său Telegram că atacul a avut loc în jurul orei 14:40 (12:40 GMT).

„Sistemele de apărare antiaeriană le-au distrus. A fost o muncă titanică", a scris acesta.

Informațiile preliminare indică absența victimelor și a daunelor materiale. Anterior, publicația ucraineană Telegraph.ua a raportat lansarea a trei rachete Kinjal, una dintre acestea survolând zona de excludere in jurul centralei nucleare de la Cernobîl, fără să precizeze direcţia ulterioară a acesteia.

Rachetele Kinjal, considerate printre cele mai arme sofisticate din arsenalul Rusiei, au fost interceptate anterior de Ucraina cu ajutorul sistemelor antiaeriene Patriot de fabricație americană. Capacitatea limitată de acoperire a teritoriului ucrainean cu sisteme Patriot determină, în anumite situații, atingerea țintelor de către rachetele Kinjal.

Ultimul atac cu rachete asupra regiunii Liov a avut loc pe 7 februarie, vizând centrala termoelectrică Dobrotvir, într-un atac masiv rusesc îndreptat în principal asupra substațiilor și liniilor electrice.