search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia a atacat în plină zi orașul Liov cu rachete Kinjal

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Forțele ucrainene de apărare antiaeriană au interceptat miercuri două rachete hipersonice Kinjal lansate de Rusia într-un atac în plină zi asupra orașului Liov, situat în vestul Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, relatează EFE, citându-l pe primarul orașului, Andri Sadovîi.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

Edilul a menționat pe canalul său Telegram că atacul a avut loc în jurul orei 14:40 (12:40 GMT).

„Sistemele de apărare antiaeriană le-au distrus. A fost o muncă titanică", a scris acesta.

Informațiile preliminare indică absența victimelor și a daunelor materiale. Anterior, publicația ucraineană Telegraph.ua a raportat lansarea a trei rachete Kinjal, una dintre acestea survolând zona de excludere in jurul centralei nucleare de la Cernobîl, fără să precizeze direcţia ulterioară a acesteia.

Rachetele Kinjal, considerate printre cele mai arme sofisticate din arsenalul Rusiei, au fost interceptate anterior de Ucraina cu ajutorul sistemelor antiaeriene Patriot de fabricație americană. Capacitatea limitată de acoperire a teritoriului ucrainean cu sisteme Patriot determină, în anumite situații, atingerea țintelor de către rachetele Kinjal.

Ultimul atac cu rachete asupra regiunii Liov a avut loc pe 7 februarie, vizând centrala termoelectrică Dobrotvir, într-un atac masiv rusesc îndreptat în principal asupra substațiilor și liniilor electrice.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
digi24.ro
image
Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația
stirileprotv.ro
image
Care este ora limită până la care poți să mănânci ciorbă
gandul.ro
image
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
mediafax.ro
image
Cristi Tănase a scuipat fanii, ca şi Baiaram, dar nu a fost suspendat! Istoricul deciziilor contradictorii ale Comisiei de Disciplină
fanatik.ro
image
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
libertatea.ro
image
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Mihai Rotaru a suferit un accident grav de schi în Franța
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
CSM vrea ca şoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie să nu mai poată conduce până la decizia finală
observatornews.ro
image
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
cancan.ro
image
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
prosport.ro
image
Ce salariu are un mecanic la STB. De ce evită oamenii să se angajeze în transportul public
playtech.ro
image
Veste şoc: Mihai Rotaru, accident teribil la schi! Preşedintele Universităţii Craiova are fractură la claviculă şi multiple fisuri la coaste şi va fi operat în România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Fiul unei foste vedete TV s-a stins din viață subit, la doar 4 luni: „Aș vrea să te pot ține din nou în brațe”
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!
romaniatv.net
image
Prețul alimentelor va fi controlat! Când intervine ministrul Agriculturii
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Ioana Ginghină spune că nu mai scapă de Alexandru Ciucu după ce emisiunea La Măruță a fost scoasă de pe post
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
”Annus horribilis” la Palat! După colaborarea cu Epstein, viitoarea regină are probleme

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie, despre cea mai bună perioadă din viața ei: „Eram dată afară din cluburile de noapte!”

Click! Sănătate

image
Artistul celebru depistat cu două tipuri de cancer