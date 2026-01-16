search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pedeapsa primită de polițistul care a recunoscut că a luat mită în timpul unui control de mediu

0
0
Publicat:

Ofițerul de la Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu a fost cercetat pentru luare de mită după ce ar fi pretins mită de la directorul unei societăți comerciale din Constanța.

Polițistul și-a recunscut faptele FOTO: Adevărul (arhivă)
Polițistul și-a recunscut faptele FOTO: Adevărul (arhivă)

Polițistul Simineanu Florin a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției în urma căruia ar urma să fie condamnat la 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani. Dosarul de urmărire penală și acordul de recunoaștere a vinovăției privindu-l pe inculpat au fost înaintate Tribunalului Constanța.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut că, pe 3 noiembrie 2025, Simineanu Florin, în calitate de ofițer de poliție cu atribuții de constatare/sancționare a contravențiilor în cadrul I.P.J. Constanța – Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu, a efectuat un control general pe linie mediu în cadrul unei societăți din jud. Constanța, în urma căruia ar fi fost descoperite o serie de nereguli. 

”La finalul controlului, inculpatul a întocmit un proces-verbal de constatare fără a aplica o amendă contravențională și l-ar fi îndrumat pe directorul general al societății respective să remedieze problemele identificate. Ulterior, la data de 12 noiembrie 2025, inculpatul Simineanu Florin ar fi pretins directorului general al societății respective remiterea sumei de 20.000 de lei sau, alternativ, a sumei de 25.000 de lei, la alegerea acestuia din urmă, întrucât nu a aplicat sancțiunile contravenționale prevăzute de lege pentru neregulile constatate în timpul controlului menționat anterior. La data de 28 noiembrie 2025, inculpatul Simineanu Florin a primit de la persoana respectivă (martor în cauză), suma de 5.000 euro (echivalentul sumei de 25.000 de lei), ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante”, anunță DNA.

Ofițerul și-a recunoscut în totalitate fapta comisă și a avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor.

El a declarat că acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv o pedeapsă de 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.

Totodată, iacestuia i s-a interzis pe o perioadă de 4 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție în cadrul Poliției Române.

Simineanu Florin a declarat că este de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile.

Constanţa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Primăria unui mare oraș din România, obligată de instanță să asfalteze și să pună trotuare. Reclamanta a primit și „despăgubiri m
digi24.ro
image
O femeie de 42 de ani din Aiud a născut la domiciliu, în baie, și a doua zi a mers la spital. Acasă lăsase un tablou tragic
stirileprotv.ro
image
Prigoana lui Bolojan. Cresc taxele pe cârca românilor, în timp ce Ungaria taie masiv impozitele și oferă a 14-a pensie
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Averea fabuloasă pe care o are Cosmin Olăroiu! Românul îmbrăcat în aur de arabi pregătește o investiție de proporții în „Raiul Milionarilor”: „50.000 de euro pe zi”
fanatik.ro
image
Editorial pentru Libertatea, semnat de președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva: „Mercosur-UE este răspunsul multilateralismului la izolare”
libertatea.ro
image
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
digi24.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
Doi patinatori de top americani s-au calificat la Jocurile Olimpice, dar nu pot merge din cauza întârzierii pașaportului
antena3.ro
image
O femeie din Bucureşti i-a furat iubitului ceasul de 175.000 de euro. Bunul de lux, nerecuperat
observatornews.ro
image
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Obligațiile asociației de proprietari când ninge afară. Cine este responsabil de trotuarul din fața blocului
playtech.ro
image
Tatuajul incredibil pe care și-l face Carlos Alcaraz, dacă se impune la Australian Open: „E cea mai mare țintă”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nicu Gheară a pus mâna pe telefon și a dat ordin: "Faci echipă acolo! Răspund eu de tot!". Răspunsul a veni pe loc: DA
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Tinerii de peste 18 ani primesc chestionarul de recrutare în plic. Va avea un cod QR şi broşura cu detaliile încorporării
romaniatv.net
image
Ultimele condiții de pace impuse de Putin pentru a opri războiul din Ucraina
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict
click.ro
image
Trăsăturile pe care copilul le moștenește de la tată și care apar abia la maturitate
click.ro
image
Scandalul se mută la tribunal! Văduva lui Victor Socaciu a dat-o în judecată pe Marina Almășan: „Îmi terfelește liniștea, onoarea. Cer daune morale de 50.000 de euro.” Declarații incendiare
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict

OK! Magazine

image
Regele Charles este pregătit să o încoroneze pe Prințesa Kate mai devreme. Un gest cu greutate pentru a marca ziua ei de naștere

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet