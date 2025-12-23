Doi bărbați din Iași, arestați preventiv după ce au incendiat mai multe vehicule din răzbunare

Doi bărbați din Iași au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că au provocat intenționat un incendiu într-un gest de răzbunare, distrugând trei mașini și o motocicletă. Fapta a avut loc la începutul lunii noiembrie, într-un cartier din comuna Rediu, Iași, iar prejudiciul total este estimat la aproape 40.000 de euro.

Cei doi suspecți, cu vârste cuprinse între 28 și 31 de ani, sunt bănuiți că s-au deplasat într-o zonă rezidențială din Rediu, Iași, unde au incendiat un autoturism și o motocicletă aparținând unui tânăr de 32 de ani. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi folosit o substanță inflamabilă și o sursă de aprindere pentru a declanșa focul.

Flăcările s-au extins rapid și la alte vehicule parcate în apropiere, potrivit Ziarul de Iași. Două autoturisme au fost distruse complet, iar un al treilea a fost avariat, aparținând altor trei persoane. Pagubele în acest caz au fost evaluate la aproximativ 30.000 de euro și 9.950 de lei. Prejudiciul suferit de proprietarul mașinii și motocicletei incendiate inițial a fost estimat la circa 8.000 de euro.

De la scurtcircuit la incendiere intenționată

Inițial, pompierii au stabilit că incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit. Ulterior însă, după ce polițiștii au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, a reieșit că focul a fost pus intenționat. În înregistrări apar doi bărbați mascați care intră în parcare și declanșează incendiul la unul dintre vehicule.

După mai multe săptămâni de investigații, anchetatorii au reușit să-i identifice pe suspecți. Surse din anchetă indică faptul că între cei doi și proprietarul vehiculelor incendiate ar fi existat neînțelegeri legate de o afacere în care colaboraseră anterior. După încetarea colaborării, aceștia ar fi decis să se răzbune.

Arestare preventivă pentru distrugere

La data de 21 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, cu sprijinul luptătorilor Serviciilor pentru Acțiuni Speciale din Iași și Suceava, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară în județele Iași și Suceava.

În urma perchezițiilor, cei doi bărbați au fost conduși la sediul poliției și reținuți pentru 24 de ore. Pe 22 decembrie, aceștia au fost prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și ulterior Judecătoriei Iași, care a dispus arestarea lor preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, sub acuzația de distrugere.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între 2 și 7 ani.