Medici din Băile Felix, soț și soție, condamnați după ce au recunoscut că au luat mită de la pacienți

Doi medici din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix, soț și soție, au fost condamnați după ce au recunoscut că au luat mită de la pacienți și alte persoane, sub formă de bani, băuturi alcoolice și produse alimentare. Acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost încheiate în luna noiembrie.

În primul caz este vorba despre doctorița Mariana Căprar, în vârstă de 64 de ani, din Oradea. Aceasta, medic primar la spital, a primit între octombrie și decembrie 2024, direct și indirect, sume de bani și alte foloase necuvenite, în valoare totală de 2095 lei și 100 euro, de la mai multe persoane, unele neidentificate. Beneficiile au fost primite în legătură cu atribuțiile sale de serviciu privind internarea pacienților, tratamentul și consultarea acestora pentru recuperare medicală.

„Astfel, în prezența avocatului ales, inculpata a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținută în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală precizată și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia”, se arată în comunicatul citat de Agerpres.

Pedepsele aplicate

Doctorița Mariana Căprar a fost condamnată la doi ani și patru luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe durata unui termen de doi ani și șase luni, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii. Totodată, i s-a interzis să profeseze în sistemul public de sănătate și a fost obligată să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității. Dosarul și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului Bihor.

Și soțul, condamnat pentru aceleași fapte

Cel de-al doilea acord a vizat pe Marius Căprar, în vârstă de 65 de ani, tot din Oradea, medic primar la același spital. În perioada august - decembrie 2024, acesta a primit direct și indirect sume de bani și alte foloase necuvenite, în valoare totală de 6.521 lei și 120 euro, de la mai multe persoane, pentru sine și pentru altul, în exercitarea atribuțiilor sale privind internarea, tratamentul și consultarea pacienților. În cazul său, au fost înregistrate 43 de acte materiale, inclusiv complicitate la infracțiunea continuată de luare de mită.

„În prezența avocatului ales, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținută în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia”, precizează comunicatul.

Marius Căprar a fost condamnat la doi ani și zece luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe durata unui termen de trei ani, interdicția de a profesa în sistemul public de sănătate și obligativitatea de a presta 60 de zile de muncă în folosul comunității. Și dosarul său a fost înaintat Tribunalului Bihor.