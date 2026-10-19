 Femeia din Botoșani care și-a ucis concubinul apoi l-a îngropat în curte a fost trimisă în judecată | adevarul.ro
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Femeia din Botoșani care și-a ucis concubinul apoi l-a îngropat în curte a fost trimisă în judecată

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Femeia de 50 de ani, din judeţul Botoşani, acuzată că, sub influenţa alcoolului, şi-a înjunghiat mortal concubinul, iar apoi a îngropat cadavrul în curtea locuinţei comune, a fost trimisă în judecată, în stare de arest preventiv.

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Femeia se află în arest Foto: Shutterstock

Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unei femei în vârstă de 50 de ani, din comuna Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani, cercetată pentru violenţă în familie sub forma omorului.

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 6 spre 7 aprilie 2026, în timp ce se aflau la domiciliul comun, pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi a unui conflict spontan, femeia l-a agresat pe concubinul său, lovindu-l cu un obiect tăietor-înţepător în zona toracelui, leziuni în urma cărora acesta a murit. 

După comiterea crimei, femeia a îngropat cadavrul bărbatului în curtea locuinţei, mai arată anchetatorii.

Ulterior, autoarea a plecat la muncă în Belgia, revenind în țară ca urmare a solicitărilor organelor de anchetă. Pe 3 august s-a dispus reținerea ei care este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie în forma omorului calificat.

Potrivit procurorilor, această etapă a procesului penal reprezintă finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.  

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