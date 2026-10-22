Iubitul Valentinei, găsită moartă într-un geamantan pe Olt, va fi evaluat psihiatric. Suspectul a refuzat să vorbească

La o lună de la descoperirea trupului neînsuflețit al Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită într-un geamantan pe râul Olt, ancheta continuă, iar mai multe întrebări rămân fără răspuns. Principalul suspect, Vlad Bălțățeanu, iubitul victimei, a refuzat să dea declarații în fața anchetatorilor. Procurorul de caz a dispus efectuarea unei expertize psihiatrice, în timp ce criminaliștii încearcă să stabilească arma crimei și să reconstituie evenimentele din noaptea în care femeia a murit.

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Trupul Valentinei a fost descoperit în urmă cu o lună, după ce doi pescari au observat un geamantan plutind pe râul Olt. De atunci, anchetatorii încearcă să clarifice circumstanțele în care a murit tânăra și să stabilească exact ce s-a întâmplat înainte ca trupul ei să ajungă în apă.

Unul dintre aspectele importante ale anchetei îl reprezintă identificarea obiectului cu care a fost lovită victima. Potrivit informațiilor prezentate în legătură cu dosarul, Vlad Bălțățeanu le-ar fi spus unor apropiați că ar fi lovit-o pe Valentina cu o coadă de mătură. Concluziile medico-legale ar indica însă că lovitura fatală a fost provocată de un obiect ascuțit sau înțepător.

Anchetatorii trebuie să stabilească dacă există o legătură între relatarea atribuită suspectului și rezultatele examinării medico-legale, precum și care a fost succesiunea exactă a evenimentelor.

Vlad Bălțățeanu invocă dreptul la tăcere

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în acest caz, nu a oferit declarații anchetatorilor, alegând să își exercite dreptul la tăcere. În acest context, procurorul de caz a dispus efectuarea unei expertize psihiatrice, potrivit Antena 3 CNN.

Potrivit informațiilor prezentate despre anchetă, Bălțățeanu susține că nu el a ucis-o pe Valentina. Acesta le-ar fi spus unor apropiați că, în noaptea în care tânăra și-a pierdut viața, în locuința în care se aflau cei doi era prezent și unchiul său.

Bărbatul a fost deja audiat de anchetatori. Declarațiile sale și celelalte probe administrate urmează să fie analizate pentru a se stabili ce s-a întâmplat în locuință și dacă alte persoane au avut vreo implicare în acest caz.

Sunt investigate și posibile fapte de favorizare a făptuitorului

Procurorii verifică și dacă persoane care au intrat în contact cu Vlad Bălțățeanu l-ar fi ajutat în timp ce acesta încerca să se sustragă autorităților. Cercetările vizează inclusiv posibile fapte de favorizare a făptuitorului.

Anchetatorii încearcă astfel să stabilească nu doar împrejurările în care a murit Valentina, ci și dacă cineva l-a ajutat pe suspect după comiterea presupusei infracțiuni.

Deocamdată, ancheta continuă, iar stabilirea responsabilităților depinde de probele strânse de procurori și de rezultatele expertizelor. Până la clarificarea tuturor circumstanțelor, vinovăția persoanelor vizate urmează să fie stabilită de instanță.