Caz șocant. O fată în vârstă de 17 ani a fost racolată prin metoda Loverboy și obligată să facă sex cu 50 de bărbați în patru zile

O fată în vârstă de 17 ani a fost indusă în eroare, prin metoda Loverboy, apoi obligată, prin acte de violență și șantaj, să practice prostituția. În doar patru zile, minora a fost forțată să întrețină relații sexuale cu 50 de clienţi. Traficanții au fost reținuți marți, 4 noiembrie, iar miercuri vor fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.

Marți, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 25 și 36 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori și trafic de persoane. În sarcina primului inculpat s-a reținut și comiterea infracțiunii de proxenetism.

„Din materialul probator administrat a rezultat că, în cursul anului 2024, inculpatul de 25 de ani, a recrutat o victimă minoră (17 ani), prin inducere în eroare (metoda Loverboy), pe care ulterior a transportat-o şi adăpostit-o în diferite locații situate în municipiile Constanţa și Focşani, obligând-o prin acte de violență și șantaj să practice prostituția

Într-un interval de doar 4 zile, cât s-a aflat pe raza județului Constanța, victima minoră a fost obligată să întreţină relaţii sexuale cu circa 50 de clienţi, obţinând astfel o sumă de aproximativ 18.000 lei, care a fost însușită integral de către inculpat”, se arată într-un comunicat al DIICOT Focșani.

Fata, instruită de o altă victimă, tot minoră

În municipiul Focșani, fata a fost adăpostită într-o locuință în care se afla deja o altă minoră, într-o situație similară și sub controlul aceluiași inculpat.

„Din dispoziția acestuia, minora respectivă a instruit-o pe persoana vătămată cu privire la modul de practicare a prostituției”, se mai arată în comunicat

Până în luna martie 2025, individul a determinat aceeași victimă ( în prezent majoră) să continue activitatea de prostituţie atât în Focşani, cât şi în alte localități din România, respectiv Călăraşi, Bacău, Deva, Alba Iulia unde i-a asigurat transportul cu autoturismul proprietatea personală.

Promisiuni de căsătorie

Între aprilie și noiembrie 2025, inculpatul de 25 de ani a transportat două persoane vătămate pe teritoriul Germaniei, obținând importante sume de bani din practicarea prostituției de către acestea.

„Cercetările efectuate au mai relevat că, în intervalul septembrie 2024 – martie 2025, inculpatul de 36 de ani, a înlesnit unei victime minore practicarea prostituţiei pe raza municipiului Focşani, iar din luna octombrie 2024 și până în luna noiembrie 2025, a determinat o altă persoană vătămată, prin promisiuni de căsătorie şi profitând de starea financiară precară a acesteia, să continue activitatea de prostituţie atât în România cât și în Austria. Inculpatul a beneficiat de importante sume de bani obținute de cele două victime din activitatea infracțională”, mai artă DIICOT.

Propunere de arestare preventivă

Miercuri, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vrancea cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pe o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea și jandarmilor Inspectoratului Județean de Jandarmi Vrancea.