Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
Caz șocant. O fată în vârstă de 17 ani a fost racolată prin metoda Loverboy și obligată să facă sex cu 50 de bărbați în patru zile

Publicat:

O fată în vârstă de 17 ani a fost indusă în eroare, prin metoda Loverboy, apoi obligată, prin acte de violență și șantaj, să practice prostituția. În doar patru zile, minora a fost forțată să întrețină relații sexuale cu 50 de clienţi. Traficanții au fost reținuți marți, 4 noiembrie, iar miercuri vor fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Marți, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 25 și 36 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori și trafic de persoane. În sarcina primului inculpat s-a reținut și comiterea infracțiunii de proxenetism.

„Din materialul probator administrat a rezultat că, în cursul anului 2024, inculpatul de 25 de ani, a recrutat o victimă minoră (17 ani), prin inducere în eroare (metoda Loverboy), pe care ulterior a transportat-o şi adăpostit-o în diferite locații situate în municipiile Constanţa și Focşani, obligând-o prin acte de violență și șantaj să practice prostituția
Într-un interval de doar 4 zile, cât s-a aflat pe raza județului Constanța, victima minoră a fost obligată să întreţină relaţii sexuale cu circa 50 de clienţi, obţinând astfel o sumă de aproximativ 18.000 lei, care a fost însușită integral de către inculpat”, se arată într-un comunicat al DIICOT Focșani.  

Banii erau însușiți de traficanți. FOTO DIICOT
Banii erau însușiți de traficanți. FOTO DIICOT

Fata, instruită de o altă victimă, tot minoră

În municipiul Focșani, fata a fost adăpostită într-o locuință în care se afla deja o altă minoră, într-o situație similară și sub controlul aceluiași inculpat.

„Din dispoziția acestuia, minora respectivă a instruit-o pe persoana vătămată cu privire la modul de practicare a prostituției”, se mai arată în comunicat

Până în luna martie 2025, individul a determinat aceeași victimă ( în prezent majoră) să continue activitatea de prostituţie atât în Focşani, cât şi în alte localități din România, respectiv Călăraşi, Bacău, Deva, Alba Iulia unde i-a asigurat transportul cu autoturismul proprietatea personală.

Mașina folosită de traficanți. FOTO DIICOT
Mașina folosită de traficanți. FOTO DIICOT

Promisiuni de căsătorie 

Între aprilie și noiembrie 2025, inculpatul de 25 de ani a transportat două persoane vătămate pe teritoriul Germaniei, obținând importante sume de bani din practicarea prostituției de către acestea.

„Cercetările efectuate au mai relevat că, în intervalul septembrie 2024 – martie 2025, inculpatul de 36 de ani, a înlesnit unei victime minore practicarea prostituţiei pe raza municipiului Focşani, iar din luna octombrie 2024 și până în luna noiembrie 2025, a determinat o altă persoană vătămată, prin promisiuni de căsătorie şi profitând de starea financiară precară a acesteia, să continue activitatea de prostituţie atât în România cât și în Austria. Inculpatul a beneficiat de importante sume de bani obținute de cele două victime din activitatea infracțională”, mai artă DIICOT.

Propunere de arestare preventivă 

Miercuri, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vrancea cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pe o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea și jandarmilor Inspectoratului Județean de Jandarmi Vrancea.

Focşani

