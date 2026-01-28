search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
Minoră exploatată sexual prin metoda „loverboy”, bătută și obligată să consume droguri

Publicat:

O minoră de 15 ani a fost exploatată sexual, agresată fizic și obligată să consume droguri pentru a putea face față clienților, după ce a fost racolată prin metoda „loverboy” de un tânăr din județul Vaslui, aflat la muncă în Germania. Coșmarul fetei s-a încheiat abia după ce mama acesteia a alertat autoritățile, iar ancheta DIICOT a dus la destructurarea unei rețele de trafic de minori, notează Vremea Nouă. 

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

În fața anchetatorilor au ajuns Chiriac Mario-Bogdan, acuzat de trafic de minori, Stan Robert Mihai, Negară Giovani și Samoilă Ionuț Robert, ultimii trei fiind acuzați de trafic și complicitate la trafic de minori. Judecătorii de drepturi și libertăți au dispus arestarea preventivă a primilor trei inculpați, în timp ce Samoilă Ionuț Robert a fost plasat sub control judiciar.

Racolată sub pretextul unei relații amoroase

Potrivit rechizitoriului procurorilor, minora a fost manipulată emoțional de Chiriac Mario-Bogdan, care i-a lăsat să creadă că este îndrăgostit de ea și că împreună vor strânge bani pentru a-și cumpăra un apartament și a trăi împreună. Relația dintre cei doi începuse încă de când fata avea 14 ani.

În realitate, tânărul urmărea exclusiv obținerea de bani. În fața anchetatorilor, acesta a recunoscut că, în perioada în care o convingea pe minoră să practice prostituția, se afla într-o relație cu o altă fată.

Exploatarea a început la Focșani

La începutul lunii iulie 2025, minora a fost convinsă să înceapă practicarea prostituției în municipiul Focșani. Pentru a putea închiria un apartament în regim hotelier, fata a împrumutat 2.200 de lei de la Negară Giovani.

Timp de aproximativ o lună, minora a fost exploatată sexual, având circa 40 de clienți. Banii obținuți erau folosiți pentru plata chiriei și a alimentelor, iar restul, aproximativ 10.000 de lei, au fost însușiți de Negară Giovani. Nemulțumit de câștiguri, Chiriac Mario-Bogdan a decis mutarea activității la Constanța.

„Lucra” 7 zile din 7, sub supraveghere. Peste 250 de clienți la Constanța

Odată cu mutarea la malul mării, exploatarea a devenit extremă. Chiriac și complicii săi au organizat un sistem de „ture” pentru a o supraveghea pe fată, asigurându-se că aceasta presta servicii sexuale non-stop, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Numărul clienților a explodat, ajungând la peste 250-300 pe lună, iar tarifele au fost majorate.

Când minora ajungea la epuizare și voia să renunțe, era bătută crunt și umilită. Pentru a o forța să continue, Chiriac îi administra droguri de tip „cristal”, prin prizare, spunându-i că are nevoie de energie pentru a face față fluxului de clienți. Toate sumele obținute erau însușite de membrii grupării, fiind folosite pentru droguri, chirii și publicarea de anunțuri pe site-urile de profil.

Salvarea a venit de la familie

Coșmarul a durat până în octombrie 2025. Speriați de posibilele repercusiuni legale după ce familia fetei a început să pună întrebări, traficanții i-au permis acesteia să plece, însă doar după ce unul dintre inculpați i-a cerut tatălui victimei suma de 2.300 de lei drept „taxă”.

Ajunsă în Gara Bârlad, minora i s-a confesat surorii sale mai mari, iar ulterior mama acesteia a sunat la 112. În urma denunțului, procurorii DIICOT au declanșat perchezițiile, scoțând la iveală tratamentul inuman la care a fost supusă adolescenta. Victima a fost preluată de reprezentanții DGASPC pentru protecție și consiliere.

Vaslui

