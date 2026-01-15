Inconștiența unui vizitator a ucis un cerb carpatin la Zoo Târgu Mureș. Animalul a murit în chinuri după ce a înghițit o mănușă de piele

Un cerb carpatin de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș a murit după ce a înghițit o mănușă de piele care a ajuns în țarc, cel mai probabil din neglijența unui vizitator.

Incidentul readuce în atenție riscurile majore pe care le obiectele aruncate către animale în grădinile zoologice din România, notează Stirile Transilvaniei.

Cerbul a fost descoperit prăbușit în zona exterioară a țarcului, iar îngrijitorii au alertat imediat medicul veterinar, însă animalul nu a mai putut fi salvat.

Necropsia a confirmat prezența unei mănuși din piele în stomac, iar specialiștii consideră că obiectul a fost aruncat sau scăpat de un vizitator, în ciuda avertismentelor afișate de grădina zoologică.

Dr. Borka Vitalis Levente, medicul veterinar al grădinii zoologice, spune că astfel de situații nu sunt izolate. În țarcuri sunt găsite frecvent monede, ambalaje sau alte obiecte care pot pune în pericol viața animalelor.

Cazul este unul „trist și regretabil”, spune directorul unității, Szantho Janos, care subliniază că o parte dintre vizitatori continuă să ignore regulile, deși panourile de avertizare sunt vizibile și numeroase.

Potrivit reprezentanților Zoo Târgu Mureș, tragedia ar fi putut fi evitată dacă persoana care a pierdut mănușa ar fi anunțat imediat personalul, astfel încât obiectul să fie recuperat înainte de a fi înghițit de animal.

Deși grădina zoologică este monitorizată video iar făptașul ar putea fi identificat, până acum nu a fost depusă nicio plângere la Poliție, incidentul fiind tratat ca un semnal de alarmă adresat publicului.

La Zoo Craiova, un pui de tigru a murit după ce a înghițit o jucărie

Cazul nu este unul izolat. Luna trecută, la Zoo Craiova, un pui de tigru alb, în vârstă de 11 luni, a murit după ce a ingerat o jucărie de pluș și o pungă aruncate în țarc de vizitatori. Obiectele înghițite i-au provocat hemoragii interne fatale. După tragedie, autoritățile locale au anunțat montarea unor geamuri securizate sau panouri din plexiglas pentru a preveni incidente similare, iar ancheta în curs analizează inclusiv încadrarea faptei la infracțiunea de ucidere a animalelor.

Cazuri similare au fost raportate și în alte grădini zoologice din țară, unde administratorii se confruntă cu aceeași problemă: regulile sunt adesea ignorate, iar consecințele pot fi dramatice. Specialiștii în protecția animalelor atrag atenția că, dincolo de investițiile în infrastructură și supraveghere, vizitatorii poartă o parte din responsabilitate.